Itt mossa tisztára a pénzét Észak-Korea

Alaposan megizzadnak azok a nyomozók, akiket a hatóságok az illegális fegyverbiznisz vagy a tiltott kereskedelem elleni küzdelemben vetnek be. De az ENSZ Észak-Koreával foglalkozó szakértői csoportjának helyzete sem egyszerű akkor, amikor a latorállam finoman szólva is kérdéses pénzügyi tranzakcióit kell feltárniuk. Kim Dzsongun diktatúrája kimeríthetetlen kreativitással lavíroz azért, hogy enyhítsen az országot sújtó szankciók jelentette gazdasági nyomáson. Abban azért a szakértők nagyjából egyetértenek, hol szeretnek az elnök emberei a legjobban pénzt mosni.

A Hongkong forgalmas üzleti negyedében, a Wan Chaiban álló Easey Commercial Building épülete teljesen átlagos irodaház. A 21. emeletén, a 2103-as számú szobában azonban egy olyan vállalat székhelye van, amelyet az ENSZ a közelmúltban azzal vádolt meg, hogy tevékenységével megsérti az Észak-Korea elleni szankciókat. Rögtön két módon is.

A gyanú szerint a Unaforte Limited Hong Kong nevű cég közreműködik abban, hogy az észak-koreai rezsim pénzhez jusson, amelyet nukleáris fegyverkezési programjára fordíthat. Másrészt a vállalat hozzásegíti a diktatúra vezetőit ahhoz, hogy leginkább rongyrázósnak nevezhető életvitelt folytathassanak luxusautókkal és más, a legtöbb észak-koreai számára elérhetetlen javakkal körülvéve.

Állam az államban

A CNN összeállítása és az ENSZ-jelentések mind arra hívják fel a figyelmet, hogy Észak-Korea hosszú évek alatt kiterjedt kereskedelmi hálózatot épített ki a világban. Ennek célja, hogy fedőcégek sokaságával és egyes külföldi országok vállalatainak közreműködésével benne maradhasson a globális pénzügyi rendszerben. Ahogy az Origo is bemutatta, az elzárt országnak létfontosságú a keményvaluta ahhoz, hogy fegyverkezési programját folytathassa, gazdasága pedig elkerülje a fenyegető összeomlás rémét.

Nehéz pontos képet alkotni arról, milyen volumenben folytat lényegében pénzmosásnak számító tevékenységeket Észak-Korea külföldön. Az biztosnak látszik, hogy a brit fennhatóság alá tartozó Brit Virgin-szigetek mellett Hongkong az egyik legfontosabb bázisa Észak-Koreának. Az elemzések szerint ennek az lehet a legfontosabb oka, hogy Hongkong, bár visszakerült Kínához, megőrzött valamennyit országon belüli különleges státuszából. A gazdasági életet keretek közé helyező szabályokon nem sokat változtattak, így a bürokratikus környezet nem nehezíti a vállalkozások életét. Az imént említett cég példája pedig nem egyedi. Az irodaházban székhelyszolgáltatás üzemel, és ettől a ponttól kezdődően jóval nehezebb bármilyen ellenőrző vizsgálatot egyáltalán lefolytatni, kapcsolatba lépni a gyanús tranzakciókat folytató cégekkel. A hírbe hozott vállalat 2103-as számú irodája még legalább két másik cégnek is székhelye - papíron.



Ennek a helyzetnek kialakulásáról a szabályozás tehet: Hongkong 1997-es kínai visszacsatolásakor az „egy ország, két rendszer" elv lépett életbe. A brit gyarmati időkben ott érvényesülő, nagyobb szabadságot biztosító szabályozás jelentős része megmaradt, és ez jó lehetőséget ad Észak-Koreának és más tilosban járóknak.

Ez az Észak-Koreához legközelebb eső nemzetközi pénzügyi központ, és egyben karnyújtásnyira lévő, nagy nemzetközi offshore központ is." Történelmileg nézve globális és regionális kereskedelmi központnak is számít, ahol sokkal kevesebbet kérdeznek és kevesebbet szabályoznak, mint mondjuk Pekingben – mondja Hugh Griffiths, aki az ENSZ Észak-Koreával foglalkozó szakértői csoportjának tagja. Griffiths azt is jelezte, Hongkongban működnek Észak-Korea külföldre telepített vagy az országhoz köthető vállalatai közül a legnagyobbak.

Ezek között számos fedőcég van, amelyet a valódi tevékenység elrejtésére hoznak létre.

Az Unaforte példája mutatja, mennyire könnyű Hongkongban elrejtőzniük azoknak, akik az árnyékban szeretnék tevékenységüket folytatni. Ugyan a vállalat cégadatai nyilvánosak – ez az ottani szabályok szerint sem lehetne másként –, tulajdonosaként egy magánszemély van megjelölve. A tulajdonos adatai közül egyedül a Dominikai Köztársaságban kiállított útlevelének száma ismert. Sehol egy telefonszám vagy egy kapcsolatfelvételi lehetőség az illetőhöz. A tapasztalatok azt mutatják, a Kína egyik legértékesebb területének számító Hongkong mostani adminisztrációja egyszerűen nincs felkészítve arra, hogy megálljt parancsoljon a kiskapukat keresőknek.

Olcsón és hamar lehet ott céget alapítani, és az egykori gyarmaton burjánzanak a cégeknek ajánlott kihelyezett székhely-, könyvelési és egyéb szolgáltatások. A C4ADS, egy washingtoni székhelyű nonprofit elemző társaság úgy számolt,

2016-ban 160 olyan vállalat működött Hongkongban, mely Észak-Korea érdekeit fedőcégként képviselte.

A cikk második oldalán arról olvashat, a tiltott kereskedelmi kapcsolatok nem csak a fegyverbizniszt jelentik Észak-Koreával kapcsolatban, így a nemzetközi közvélemény számára más is aggodalomra adhat okot.