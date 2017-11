Jönnek a robotok, és ezeket a munkahelyeket fogják elvenni

A robotika fejlődése miatt rengeteg ember munkáját válthatják le a gépek a jövőben. Rengeteg olyan feladat van, amit a robotok sokkal olcsóbban és jobban képesek megcsinálni, viszont úgy tűnik, néhány munkát még ők sem lesznek képesek elvenni az emberektől. Megmutatjuk, hogy kik vannak a legnagyobb veszélyben, és azt is, hogy melyik munkáknál lesz mindig szükség emberi kézre és agyra.

A legnagyobb veszélyben a pénztárosok vannak

Leginkább azok a munkahelyek kerülnek veszélybe, ahova elég a gimnáziumi végzettség vagy a nyolc általános. A pénztárosok munkájához nincs szükség túl nagy szakértelemre, és nem kell bonyolult elemzéseket végezni. Ezért ezt a munkát a robotok egyszerűen, gyorsan és hibamentesen képesek elvégezni.

A Cornerstone Capital Group szerint a robotok korának eljövetele nagyjából 7,5 millió pénztáros munkáját veheti el csak az Egyesült Államokban.

A változás már napjainkban is érezhető. A CVS több mint 448 helyszínen telepített olyan rendszert, ahol a vásárló végezheti el az áruk kifizetését. A McDonald's és a Wendy's pedig már több helyszínen érintőképernyőn oldja meg a rendelések felvételét.

Az Amazon az élelmiszerboltokat szeretné forradalmasítani és teljes mértékben robotizálni. Nemrég videóban mutatták be az Amazon Go működését, ami egy olyan közért, ahol az emberek mindent el tudnak intézni anélkül, hogy sorba kellene állniuk a pénztárnál. A fizetéshez mindössze ki kell sétálni az üzletből egy kapun keresztül, ami levonja a fizetendő összeget. A vásárlást a boltban elhelyezett szenzorok követik, így a rendszer pontosan tudja, hogy miből és mennyit vesznek.

Sofőrök és a taxisok

A világ legnagyobb vállalatai hatalmas harcot vívnak egymással a mesterséges intelligencia területén és a vezető nélküli autók piacán. Az olyan cégek, mint az Apple, Google és az Uber, mind készen állnak arra, hogy a következő néhány évben teljesen felforgassák az eddig ismert közlekedési formákat.

Vivek Wadhwa a „The Driver in the Driverless Car” című könyv szerzője szerint közel 5 millió vezetéssel kapcsolatos munkahely szűnhet meg a következő három évben. Amint a járművek megtanulják vezetni magukat, nem lesz már szükség emberekre a kormány mögött.

Biztonságosabbá válhat a közlekedés, megszűnhetnek a problémák a parkolás területén, és nagyban megkönnyítheti majd az emberek életét az önvezető autók eljövetele.

Gyorséttermi munkahelyek

A Bureau of Labor and Statistics szerint 2024-re 80 ezer gyorséttermi munkahely fog eltűnni a robotok és a mesterséges intelligencia miatt. Nyáron több helyen is emelték a minimálbért az Egyesült Államokban.

A minimálbérek növekedése miatt egyre több munkáltató láthatja majd jó megoldásnak az emberi erőforrás gépekre való lecserélését.

A McDonald's vezérigazgatója Edward Rens a Foxnak beszélt arról, hogy sokkal jobban megéri befektetni egy 35 000 dolláros robotba, mint 15 dollárt fizetni valakinek azért, hogy sült krumplit készítsen. Elmondta azt is, hogy az 1960-as évek óta a McDonald'snál dolgozók száma a felére csökkent az automatizált rendszereknek köszönhetően.

