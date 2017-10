A Forbes idén is közzétette a leggazdagabb magyarok 33-as listáját. Az élmezőny elég stabil, továbbra is az OTP-vezér, Csányi Sándor áll az élen. A szűk elitbe több új résztvevő is bekerült, 31 milliárd forintos vagyon kellett ahhoz, hogy valaki a rangsorban helyet kapjon.