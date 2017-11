A drónok lesznek a jövő postásai

Sok sci-fi rajongó bizonyára nem jött volna lázba a 80-as években, ha kedvenc írója arról írt volna, hogy 2017-ben a kocsik még a földön közlekednek, nem hódítottuk meg a Marsot, vagy hogy fél nap alatt lehet csak eljutni Európából Amerikába. Szerencsére azért nem egy helyben toporgott a technológia: az Apple-nek köszönhetően immár az arcmimikánkat is képes lemodellezni a kacsa emoji, míg a levegőben olyan távirányítós eszközök szállnak, amelyeket még a Hasbro is megirigyelne. Küszöbön a drónok térhódítása.

A drónok aprócska, idegesítő szerkezetekből, mára kifejezetten méretes, videokamerával, érzékelőkkel és mindenféle modern technológiával ellátott, távirányítással működő repülővé fejlődtek.

Sokak számára továbbra is csak a szórakozás egy fajtáját nyújtják, de egyre több helyen tényleges változást idéznek elő a környezetükben, ahogy az emberek próbálják felfedezni és kihasználni az általa nyújtott lehetőségeket.

A hadsereg, az egészségügy és a kereskedelem is mind olyan terület, ahol remekül lehet kamatoztatni a drónok tudását. A mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően pedig nem kell rá sokat várni, hogy az egész égboltot ellepjék a robotmadarak.

Az Egyesült Államokban a kórházak jelenleg is kísérleteznek drónokkal. A Johns Hopkins egyetem a Latitude HQ-40-es drónjával szállított vérmintákat nemrég egy közeli kórházba. A tesztben kiderült, hogy a repülés nem volt semmilyen negatív hatással a mintára, viszont sokkal gyorsabban jutott el a célállomásra, mintha mentővel vitték volna.

Svájcban a drónok szállítják a gyógyszereket és a különböző ellátmányokat olyanoknak, akik maguktól képtelenek lennének eljutni a kórházba, vagy akik túl messze laknak ahhoz, hogy időben képesek legyenek ellátni őket.

Svájcban már ebben a hónapban átadnak egy olyan rendszert, ami országszerte több felszálló és leszállóhelyet fog biztosítani a drónoknak.

Ruandában olyan távoli területeken is élnek emberek, hogyha helyben szüksége van az orvosnak esetleg műtéthez vérre, akkor azt négyórába telik, mire leszállítják. Egy kaliforniai cégnek köszönhetően, mostantól nem a hagyományos úton, hanem drónokkal szállítják a műanyag tasakban tárolt hűtött vért. Emiatt drasztikusan lecsökkent a szállítási idő, és bizonyos esetekben akár 15 perc alatt is megérkezhet a műtéthez szükséges vér.

A kereskedelemre is komoly hatást gyakorolhatnak a drónok. Az USA-ban októberben fogadták el azt a törvényt, amely engedélyezi a cégeknek, hogy nagyobb távolságokban is teszteljék drónjaikat, sőt röptethetik emberek felett is. Ennek a legnagyobb haszonélvezője éppen a kereskedelmi szektor lehet. Sokkal egyszerűbb lesz ugyanis a csomagszállítás, kevesebb lesz a dugók száma és hamarabb is érkezhet majd meg a szállítmány.

Az Amazon már korábban szerette volna átalakítani a házhoz szállítás sokéves hagyományát, most pedig lehetőségük nyílik erre.

A hadseregben is készülnek már a drónok bevezetésére. Az Egyesült Államok nemrég tesztelte legújabb drónelhárító rendszereit. Az amerikai hadsereg már régóta használja a Reaper nevű drónrepülőjét. Az ilyen technológiáknak köszönhetően sokkal hosszabb harci időszakok jöhetnek egy-egy bevetés során, hiszen a pilóta nem fárad el, lecserélhető, és az emberi veszteségekkel sem kell számolni.

Kevin Mills az amerikai hadsereg robotikáért felelős igazgatója elmondta, hogy a civil használatra készült önvezető autók piacán lévő verseny lehetővé teszi a hadsereg számára, hogy sokkal olcsóbban szerezzék be a létfontosságú szenzorokat, így végső soron ők is jól járnak, ha a hétköznapi használatra tervezett mesterséges intelligencia tovább fejlődik.

A szabályozások is enyhülni látszanak, így hamarosan megnyílik a cégek előtt a lehetőség, hogy jobb és fejlettebb drónokat tudjanak készíteni és tesztelni az élet minden területén. Sajnos annyira azonban nem lazult a szabályozás, hogy teljes mértékig ki lehessen használni a drónok által nyújtott lehetőséget. Például továbbra is látótéren belül kell maradnia a drónnak, nem szállhat bizonyos magasság felett, és el kell kerülnie a reptereket, a katonai bázisokat, valamint a nagyobb tömegrendezvények felett is csak korlátozottan repülhetnek.

Mekkora piacról van szó?

A Business Insider szerint a felhasználási feltételek bővülésével a globális drónpiac is jelentősen bővülni fog az elkövetkező években.

A lap szerint már 12 milliárdos lesz a drónpiac, ami jelentős növekedés a 2015-ös 8 milliárd dollárhoz képest.