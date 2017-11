15 százalékkal drágulhatnak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások

Átlagosan 15 százalékkal nőhetnek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjai a Netrisk.hu előzetes kalkulációja szerint, a Biztosítás.HU 8 és 30 százalék közötti átlagos drágulással számol.

Az online biztosításközvetítők tájékoztatójukban felhívták a figyelmet, hogy csütörtökön elindult az év végi kötelezőkampány, a biztosítók közzétették ajánlott kötelező biztosítási díjaikat.

A magyarországi személygépkocsik mintegy harmadának, egymillió járműnek fordul január 1-jével a biztosítási éve.A Netrisk.hu várakozása szerint körülbelül százezer autóra kötnek majd új szerződést. A társaság közleményében kifejtette, az átlagdíjak növekedésének tényleges mértéke az első napok szerződéskötései alapján válik egyértelművé, de a gyorskalkulációk eredménye alapján 15 százalék körül lehet az átlagos díjkorrekció. Ezzel az új kötések baleseti adó nélküli átlagos díja továbbra is kedvező szinten, évi 18 ezer forint körül alakulhat.

Az online biztosításközvetítő szerint a most közzétett új tarifák jelentősebb strukturális változásokat nem tartalmaznak. A díjemelés hatását elsősorban azok tudják kompenzálni, akik kármentesen vezettek és magasabb bónuszosztályba tartoznak, elektronikus kommunikációt és díjfizetési módot, illetve éves díjfizetést választanak. További jó lehetőség a spórolásra az együttkötési kedvezmény kihasználása, például casco- vagy lakásbiztosítás egyidejű megkötésével.A korábbi évekhez képest fontos változás, hogy a negyedéves, illetve éves díjfizetési gyakoriság mellől a legtöbb biztosító elhagyja a havi fizetési gyakoriság lehetőségét. Előfordul az is, hogy az alacsonyabb bónuszszintekhez a korábbinál kisebb kedvezménykulcsok kapcsolódnak - hívta fel a figyelmet a Netrisk.hu.

Bizonyos esetekben egyes biztosítóknál akár több ezer százalékos pótdíj is előfordulhat, például akkor, ha a gépjárművet közúti áruszállításra, közúti személyszállításra vagy betegszállításra is használják - tette hozzá. A meglévő kgfb-szerződések következő évi díjairól a biztosítóknak legkésőbb 50 nappal az évforduló előtt, év végi évforduló esetén tehát november 11-ig kell tájékoztatniuk ügyfeleiket. Ők ennek ismeretében december 1-je éjfélig juttathatják el felmondásukat a biztosítóhoz, amennyiben a felmondás mellett döntenek.

A Netrisk.hu hangsúlyozta, az év végi kampány főként azokat az autósokat érinti, akik 2010 előtt vásárolták járművüket, ugyanakkor a tarifákat a következő hetekben már érdemes azoknak is böngészniük, akik ezt követően, januári vagy februári évfordulóval szerezték gépkocsijuk tulajdonjogát.

A Biztosítás.HU közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy 5, de akár 10 ezer forint feletti emeléssel is találkozhatnak a január 1-ei biztosítási évfordulóval rendelkező autósok, szinte kivétel nélkül emelkedő díjakat ajánlanak a hazai biztosítók, az átlagos drágulás 8 és 30 százalék között lehet.Az online biztosításközvetítő tájékoztatása szerint sem új kedvezmény, sem új pótdíj nincs a most megjelent tarifákban, de jelentős különbség lesz az egyes biztosítók ajánlatai között.

Míg az elmúlt pár évben jellemző volt, hogy az autósok még biztosítóváltással sem tudták elkerülni díjaik emelkedését, idén várhatóan már sokan találhatnak maguknak olcsóbb biztosítót. Ennek oka, hogy ismét számottevő eltérések vannak az egyes biztosítók kampányra meghirdetett díjai között - közölte a Biztosítás.HU. Hozzátette, ismét érdemes lesz több autósnak biztosítót váltani, ami akár meg is állíthatja a díjak 2010 óta tartó emelkedését. Az alkuszi portál szerint a tavalyi 150 ezer után idén ismét 200 ezer felett lehet a biztosítót váltó autósok száma.

A közleményben kitértek arra, hogy a buszoknál 50 százalékot meghaladó díjemelkedések is vannak, ami a biztosításközvetítő szerint az ismert buszbalesetek következménye.