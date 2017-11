Szinglik napja: show, sztárok, kedvezmények és többmilliárdos bevétel

Jack Ma, az Alibaba vezére híres meghökkentő ötleteiről, hatalmas céges rendezvényeiről és kicsit őrült stílusáról. Mindemellett a vállalat negyedéves jelentéséből kiderül az is, hogy remek üzleti érzékkel áldotta meg a sors. A szinglik napjából pedig sikerült akkor eseményt csinálnia alig néhány év leforgása alatt, hogy 2016-ban már a Black Fridayt is megelőzte, és ezzel jelenleg a november 11-i ünnep a világ legforgalmasabb online vásárlási eseménye.

A kínai online kereskedelem trónján ülő Alibaba remek negyedévet zárt, és minden várakozást felülmúlva 61 százalékkal nőtt a cég bevétele az egy évvel korábbihoz képest. Az Alibaba már nem csak online bonyolítja le a tevékenységét, hanem hagyományos üzletként és szupermarket formájában is megjelentek a piacon.

Az cég weboldalára havonta 549 millió ember látogat.

A vállalat módosította az éves előrejelzését is a sikerek miatt. A korábbi 45-49 százalékos növekedés helyett most már 49-53 százalékot prognosztizálnak. Az Alibaba számára viszont még csak most érkezik az év legfontosabb napja, tehát nem elképzelhetetlen, hogy ezek a számok tovább fognak javulni.

Az előző évben minden rekordját megdöntötte az online webáruház a szinglik napjára keresztelt november 11-i eladásoknak köszönhetően. Néhány év alatt egy jelentéktelen ünnepből sikerült megalkotniuk egész Ázsia, sőt az egész világ legjelentősebb online kereskedelmi napját.

A 2016-os szinglik napján csak az első órában 5 milliárd dollárt kaszált az Alibaba. Ezzel 30 percet javítottak az egy évvel korábbi adatokon, amikor még 90 percre volt szükség a szám eléréséhez.

A nap végére 18 milliárd dolláros bevétellel zártak.

A november 11-i ünnepség minden bizonnyal idén is új rekordokat fog felállítani. Az Alibaba az utóbbi napokban jelentette be a cég éves rendezvényének teljes programját. Az idén közel négyórásra tervezett gálát az előző évben 400 millióan követték a tévék képernyőin keresztül, és idén is az Emmy-díjas David Hill fogja rendezni.

Jack Ma régóta szeretne egy újfajta arculatot alkotni a cége számára, és ötvözni a szórakoztatást a fogyasztással. A szinglik napja promóciója mellett a rendezvény célja, hogy ezt az arculatot erősítése. A tervek szerint az Alibaba a jövőben nem csak egy online áruház szeretne lenni. Versenybe akarnak szállni a szórakoztatóiparban, de még a közösségi médiában is.

Jack Ma víziója szerint az Alibaba a legnagyobb vállalat lesz a világon, és jelen lesz az emberek életének minden egyes szegmensében.

A szinglik napjának globális értékét jelzi, hogy 2016-ban összesen 200 ország vásárlói vettek részt az egynapos online eseményen. A nemzetközi tranzakciók száma is 60 százalékot emelkedett 2015-höz képest, tehát kijelenthető, hogy lassan már nemcsak Kínában, hanem az egész világon kiemelt fontosságú lesz november 11.

Az utóbbi évben több elemzés is azt saccolta, hogy az idei szinglik napja átlépheti a 20 milliárd dolláros bevételt. Az Alibaba a hazai piac mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a külföldi vásárlók bevonzásra.

Várhatóan több mint 140 000 cég 15 millió terméke lesz akciósan elérhető az Alibaba weboldalán.

Az Alibaba felel a sokak számára csak 11.11-ként ismert esemény során lebonyolított vásárlások 71 százalékáért, de idén megérkeznek a nagyobb riválisok is a versenybe. A jd.com és a Tencent is beerősít, ezért komoly küzdelemre lehet majd számítani Kína online kereskedői között.

A JD felelt az előző évben lebonyolított vásárlások 20 százalékáért, viszont az idei évben erős szövetséget fog alkotni az amerikai WallMart üzletlánccal és a kínai Tencenttel.

A Tencent a kínai közösségi média császára. Ők a 900 millió felhasználóval rendelkező WeChat nevű üzenetküldős applikáció üzemeltetői. Ez rengeteg adat, aminek segítségével még több ember elérésére lesz képes a JD, a WallMart pedig 400 kínai üzletével segíti, hogy az eladás zökkenőmentesen menjen.

A szakértők szerint a megerősödött JD idén kiharaphat egy szeletet a pitéből, de az Alibaba sem nézi tétlenül a versenytársak szövetségét. Az idei évben egy divatbemutató keretében láthatják és próbálhatják ki a vásárlók a cég új See Now Buy Now rendszerét.

A bemutatóra olyan nagy divatmárkákat hívtak meg, mint az Ralph Lauren, Estee Lauder és a Furla. A műsort élőben lehet követni a felhasználók mobilján, ha pedig megtetszik valami, csak rá kell kattintani a képernyőre, és máris bekerül a kosárba az éppen felvonultatott ruhadarab.