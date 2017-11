Május végén az OPEC úgy döntött, hogy 50 dollárban határozza meg az olaj hordónkénti árát, viszont úgy tűnik, ez nem marad így sokáig. A hónap végén ismét összeülnek a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének vezetői és ezúttal nagy valószínűséggel ismét emelni fogják az olaj célárfolyamát.

Az OPEC miniszterei a hónap végén szeretnének egy mindenki számára elfogadható irányárban megállapodni.

A Bloomberg értesülései szerint 70 dollárra nőhet így az olaj hordónkénti ára.

A Brent olajár nyár óta emelkedik és júniusban, 2015 óta először, elérte a 60 dolláros határt. Az OPEC mindig is híres arról, hogy a számukra megfelelő célárfolyam mindig kicsivel magasabb az éppen aktuális piacinál. Ez 1990-ben még csak 20 dollár volt, viszont 2008-ban volt olyan időszak is, amikor 150 dollárt is elkértek egy hordó nyersolajért.

Az OPEC végül belátta, hogy a 100 dollár fölötti olajár tarthatatlan, de továbbra is feszegetik a határokat, hogy kiderüljön: mi az amit még a piaci szereplők elbírnak, viszont ők is a lehető legtöbbet profitálnak belőle.

A Bloomberg szerint ha az OPEC ismét emeli az árfolymcélt, akkor az globális gazdasági problémákhoz vezethet. Tény, hogy az idén kitermelt olaj mennyisége kevesebb volt a tervezettnél és ez indokolhat némi áremelést.

Az Energy Information Administration szerint az Egyesült Államok olajtermelése a következő évben elérheti a napi 620 000 hordót, ám ez a mennyiség tovább növekedhet, ha az olajárak elszabadulnak. Az USA régóta szeretne önellátó lenni olajból, és éppen az OPEC adhatja meg a legnagyobb lökést a világ második legnagyobb olajimportőrének.

A katari olajipari miniszter már a nyár végén arról beszélt, hogy jó irányt vett az olaj világpiaci ára. Akkor lépte át ugyanis a Brent először a hordónkénti 60 dollárt. Venezuela tavaly még 70 dollár körüli árról beszélt, Irak viszont még ennél is magasabban képzeli el a nyersolaj árát. Ők hordónként 70-80 dollárt céloztak meg.

Az autósoknak egyértelműen fájó lesz az olaj árának emelkedése. Ha végül az OPEC a mostani árakhoz képest 20 százalékkal emelné az olaj hordónkénti árát, akkor egyértelmű, hogy Magyarországon könnyen visszatérhetnének a 400 forint feletti üzemanyagárak.