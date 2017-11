Alkotója 'Utopia' névre keresztelte a különleges sört, melynek egyetlen üvegéért akár 200 dollárt, azaz nagyjából 55 ezer forintot is megadnak a sörkedvelők az USA-ban. Legalábbis azokban az államokban, ahol egyáltalán kapható. A sörkülönlegesség 2017-es változata ugyanis annyira erős lett, hogy sok helyen illegálisan lehetne csak forgalmazni.

Samuel Adams sörfőző mester idén már a tizedik alkalommal mutatta be az értő közönségnek Utopia névre keresztelt sörkülönlegességét, pontosabban annak 2017-es változatát. A 2002-ben debütált nedű azonban idén annyira erős lett, hogy számos tagállamban nem kerülhet kereskedelmi forgalomba – számol be a Fox.

Extrém hosszú hordóidő

A márkanév söreit úgy készítik, hogy különböző főzeteket kevernek össze. Ezek a korábban elkészített sörök önmagukban is magas minőséget képviselnek, a főzde különleges élesztőkkel dolgozik, és kivételesen hosszú ideig tárolja a készítményeket felhasználás előtt. Így ezek a sörök úgynevezett hosszú hordóidejűek.

A főzőmester elmondta, az idei változat megalkotásához használtak 24 éve hordóban őrzött söröket is. A készítés során további, prémium minőségű összetevők kerülnek a nedűbe. Idén először választottak olyan hordófajtákból is italt, amelyekből a korábbi években még nem került be összetevő a termékbe.

Az eredmény megalkotója elmondása szerint egy kifejezetten sötét színű, konyakra és likőrre emlékeztető különleges ital, amely boros-édes és füstös ízvilágot is egyaránt magában hordoz. Csak éppen a forgalmazása nehézkes.

Ez már sörből is sok

Az Egyesült Államokban borsos áruk ellenére is keresettek ezek a különleges italok. Az idei változat 28 százalékos alkoholtartalma miatt azonban 12 tagállamban nem kerülhet forgalomba.

Így a világ egyik legerősebb és legdrágább sörét csak kerülő úton tudják megkóstolni azok az amerikaiak vagy ott tartózkodók, akik a következő államok valamelyikéknek lakosai: Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Mississippi, Montana, New Hampshire, Észak-Karolina, Dél-Karolina, Tennessee, Vermont és Washington.

Ezekben a tagállamokban ugyanis a hatályos szabályozás nem teszi lehetővé ilyen magas alkoholtartalmú sörök árusítását. Az ország többi részén ugyanakkor novemberben megkezdődött a forgalmazás.

Igyekeznie is kell annak, aki szeretné megkóstolni a 2017-es változatot. Mindössze 68 hordót készítenek abból, amiből 13 ezer üveg kerülhet a polcokra ott, ahol engedélyezett a forgalmazás. A sörnek még az üvege is különleges, és 200 dollárt kell érte a kasszánál hagyni.