Teljesen automatizált bankfiókot nyitott a Takarék Csoport

Az Alcsútdobozon megnyitott, alkalmazottak nélkül működő kirendeltség nemcsak abban különleges, hogy teljesen automatizált, hanem abban is, hogy sokkal komplexebb szolgáltatásokat nyújt, mint egy bankfiók. Az ügyfelek nemcsak a pénzügyeiket intézhetik, például utalhatnak, valamint be- és kifizethetnek pénzt ATM-n keresztül, hanem postai szolgáltatásokat is lebonyolíthatnak.