Új lendületet kaptak a kriptovaluták

Bitcoin árfolyam, kriptovaluta, bányászat, blokklánc - a téma lázban tartja a világot, pedig kevesen értik még a technológia valódi lényegét. Igény mindig lesz a jövőre, ezt vallják az első Blockchaineum Konferencia főszervezői is.

Kezdjünk némi fogalommagyarázattal – blockchain, blokklánc, kriptovaluta, bitcoin?

Ragó Sándor: A blockchain, magyarul blokklánc és a Bitcoin egyszerre láttak napvilágot, hiszen a blokklánc rendszerén fut a Bitcoin. Ám, míg a blockchain működhet a Bitcoin-tól és a többi kriptovalutától függetlenül, addig a digitális valuták - kevés kivételtől eltekintve – kötődnek a blokklánchoz.

Mi hívta életre a Bitcoint?

Czeglédi Tamás: Az első kriptovaluta kibocsátása reálgazdasági szükségszerűség volt. A 2008-as válság bebizonyította a közvetítő és pénzügyi rendszerek korrumpálhatóságát, működésük átláthatatlanságát. A blockchain azonban transzparens, azonnali pénzügyi tranzakciót eredményez, és költséghatékony.

Egy időre eltűnt, most fénykorát éli. Mit hozhat az életünkbe a blokklánc és a digitális valuták?

Czeglédi Tamás: A világ sokáig nem értette, mire jó a Bitcoin, így sok ellenzője lett, félő volt kifullad, és végleg eltűnik. Most robbanásszerű fejlődés látható, a blokklánc és kriptovaluták új lendületet kaptak. Az okos szerződések (smart contract) hordozzák magukban a legnagyobb ígéretet, ami egy információkat, feltételeket, végrehajtandó parancsokat és értékeket tartalmazó fájl. Vagyis nincs szükség külső beavatkozásra a teljesüléséhez. Alkalmazható majd adás-vételi ügyleteknél, biztosításoknál, adózásnál. Az okos szerződés a blokklánc veleje, egyszerre biztosítja az adatok publikus ám mégis titkos elérését, ezáltal az átláthatóságot. Megbízhatóvá és megmásíthatatlanná teszi a folyamatokat. Ez pedig olyan tényező, amely megváltoztathatja társadalmi alapműködésünket.

Honnan ismeritek egymást? Hogyan állt össze a csapat?

Vidákovics Attila: Mindannyian a MENSA HungarIQa tagjai vagyunk, innen az ismertség. A téma egy spontán online beszélgetés kapcsán ért el minket, amelyre rengeteg reakció érkezett a MENSÁ-n belül. Éreztük, lépnünk kell, erre van most igény, majd megalapítottuk a Blockchaineumot. És elkezdtünk bányászni.

Ez mit jelent pontosan?

Vidákovics Attila: A blockchain egy decentralizált rendszer, ahol a résztvevők üzemeltetők is egyben. És ki az a mindenki? A bányászok. Bárki beszállhat, mindenkit egyenlő jogok illetnek, csak szándék kell hozzá és eszköz. A folyamat filozófiája nagyon hasonlít a klasszikus bányászathoz. A bányászat során matematikai feladatok mögött rejlenek a kriptovaluták, és ha rábukkansz egyre, az a jutalmad.

Ragó Sándor: Egy okos szerződésben előre be van programozva, hogy bizonyos aktivitási egység után mennyi valutaegységet bocsát ki a rendszer. Ezt bárki megkaphatja, aki épp bányászik. A Bitcoin a részvételért cserébe véletlenszerűen sorsolja ki az egységeket.

Van még értelme bekapcsolódni a bányászatba? Hiszen minél többen vannak a rendszerben, annál kisebb az esély megtalálni egy kriptovalutát.

Vidákovics Attila: Fontos, hogy mikor és milyen formában száll be a valaki a bányászatba. Ha az ember bízik benne, hogy a blockchain világ messzire mutat és sok lehetőséget rejt magában, akkor azért száll be, hogy működtesse a rendszert és további motiváció, hogy belátható időn belül pozitív mérlege lehet. Ha viszont csak pénztermelő eszközként tekintünk a bányagépekre, akkor csalódást is okozhatnak. Jelenleg a megtérülés hozzávetőlegesen egy év, amely befektetési szempontból még mindig kiemelkedően jónak számít. Van kockázat, de a lehetőség sokkal nagyobb.

Hogyan lehet a virtuálisból ropogós pénzt csinálni?

Vidákovics Attila: A neten kereshetünk rá vevőt, aki hajlandó kifizetni a digitális pénz valódi értékét. De igénybe vehetjük egy pénzügyi szolgáltató automatáját is.

Ragó Sándor: Akár utalhatunk saját bankszámláról is a tőzsdére, így az aktuális árfolyamon forintosíthatjuk kriptovalutánkat. Ez ugyan még igen költséges, ám jelentős előrelépés, hogy már számos helyen elfogadják fizetőeszközként a Bitcoin-t.

Bárki csinálhat kriptovalutát? Mi kell hozzá?

Czeglédi Tamás: A digitális pénzt ilyen szempontból úgy kell elképzelnünk, mint egy részvényt. Ha például céget viszünk tőzsdére, akkor részvényeket bocsátunk ki, ám fontos, hogy legyen mögötte valós érték – tőke és csapat, hiszen ebből generálódik az árfolyam. Ugyanez a modell igaz a kriptovalutákra is. Ha létre akarunk hozni egy coint, akkor kell hozzá egy platform, egy programnyelv, és egy cél, amire használni kívánjuk.

Vidákovics Attila: Bárki létrehozhat virtuális pénzt, aki ért az informatikához és van némi marketing ismerete. Kell némi tőke és hit, hogy a rendszert, amit kitalált, sikeres lesz a piacon.

Ti már nagyon közel jártok a saját kriptovaluta elindításához...

Czeglédi Tamás: Igen, jó időben szálltunk fel erre a vonatra, és a csapatunk is egységes. Kezdetektől a tanulás számunkra a legfontosabb – „Learning by doing" – ezt valljuk. Sokat próbálkozunk, nyilván cél a saját kriptovaluta létrehozása is. Mi egy funcoin-t álmodtunk meg, amelynek célja a tapasztalatszerzés, nem a pénz.

Kriptovaluta őrület, rengeteg kérdés még több válasz. Egyenes út egy tematikus konferencia felé.

Czeglédi Tamás: Valóban – és ez még csak a felszín. Az első Blockchaineum konferenciánkat november 22-én tartjuk az Akvárium Klubban, ahol bemutatjuk a blokklánc alapjait és a benne rejlő lehetőségeket. Kérdéseket teszünk fel, válaszokat keresünk, párbeszédet indítunk, közösséget alkotunk. Lesz startup szekció is, Dede Györgynek köszönhetően. Külön megtiszteltetés, hogy az eseményünk fővédnöke dr. Deutsch Tamás, Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos.

Közönség?

Czeglédi Tamás: Szakmai és laikus érdeklődőket egyaránt. Bányászokat, kriptográfusokat, informatikusokat, pénzügyeseket, marketingeseket, bárkit, aki részese kíván lenni a jövőnek. A témák és előadók körbejárják az egész blokklánc rendszert, így a kezdők és haladók is értékes információkhoz, kapcsolatokhoz juthatnak.

Sztárelőadója is lesz az első blokklánc konferenciának?

Vidákovics Attila: A blokkláncnak leginkább irányvonalai vannak, aminek sok ismert szereplője, szaktekintélye van. Lesznek előadóink a bankszektorból, az egészségiparból, de jogi, sőt bűnüldözési szempontból is megvizsgáljuk a blokklánc rendszerét.

Ragó Sándor: Számos blogger, vlogger is elfogadta a felkérésünket, például Csabai Csaba, a variance.hu bloggere, valamint Kallós Péter elemző.

Vidákovics Attila: Velünk tart a blockchain világ sztárja, Székely Vegán, vagyis Fülöp Róbert is, aki a bányászvilágban mára fogalommá vált.

Ragó Sándor: Találkozzunk az Akváriumban november 22-én, legyél részese a jövőnek.