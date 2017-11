India és Kína is elindult a tisztaenergiákra átállás hosszú útján, ám úgy tűnik, Kína egy orrhossznyival beelőzi a másik feltörekvő óriás államot. Ugyanakkor nézőpont kérdése, ki hagy le kit. Az OPEC jelentése szerint ugyanis India várható gazdasági növekedése energiaigényét is feljebb tornássza, és azt kénytelen lesz egy ideig fosszilis hordozók bevonásával kielégíteni.

Mostantól 2040-ig arra számíthat a világ, hogy India minden más országnál több olajat fog igényelni – jelzi az OPEC friss jelentése. A szervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy ez az első alkalom, amikor India lenyomja az Ázsia meghatározó gazdaságának számító Kína energiaszükségletét.

Magas szennyezettségnél gyorsítani kell az átállást

Mind India, mind Kína gazdasága jelentős mennyiségű káros anyagot bocsát a légkörbe. Emellett a nagyobb városok levegőjének szennyezettsége is időnként olyan magas, hogy az túllép minden elfogadható egészségügyi határértéket, és jelentős hatással van a mindennapi életre is. Az Origo is megírta, hogy Újdelhiben a napokban is olyan intenzív volt a szennyezés mértéke, mintha az ottaniak 50 szál cigarettát szívtak volna 24 óra leforgása alatt.

Ezek miatt az okok miatt, mindkét országban komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy az energiaellátást mind nagyobb arányban biztosítsák megújuló, tiszta forrásokból.

Az OPEC jelentése szerint azonban India gazdasága valamennyivel tovább kényszerül fosszilis hordozók használatára, mint Kínáé.

Ennek oka, hogy az ország gazdaságától olyan mértékű növekedést várnak, amelyet megújuló hordozók nem képesek kiszolgálni, növekedjen mégoly gyors ütemben is felhasználásuk.

A szervezet jelentése szerint 2040-ig akkor is növekedni fog India fosszilis hordozók iránti igénye, ha közben nő a megújuló energiák kitermelése is.

Így arra kell számítani, hogy Indiának el kell halasztania néhány szénbánya korábban bejelentett bezárását. A széntüzelésű erőművekre és a kőolajra is valamennyivel tovább lesz szüksége, mint Kínának.

A célok adottak

Bár az eddigi erőfeszítések elismerésre méltók, mindkét országnak sok tennivalója van még az energiafordulat kapcsán. Kína 2030-ra már szeretné elérni azt, hogy az ország teljes energiatermelésének legalább 20 százaléka megújuló forrásokra épüljön. India 2022-ra pedig 100 gigawattra bővítené napenergia-kapacitását a 2016-os 10 gigawattról. Az ország szeretné megoldani annak a 300 millió embernek az ellátását is, akik jelenleg nem férnek hozzá a villamos energiához.

Kína a napenergia mellett, a szélenergiát is egyre nagyobb mértékben hasznosítja. Mindkét ország elkötelezett abban is, hogy a járműparkot elektromos autókra cseréljék.