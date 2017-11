Egyre melegebb és hosszabban tartó hőhullámok, szárazság, növekvő légszennyezettség: ezek a közismertnek tekinthető velejárói annak, hogy a Föld légköre melegszik. A legfrissebb elemzések azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás a gazdasági teljesítményt is visszaveti, miközben a szélsőséges időjárási események egyre nagyobb gazdasági károkat okoznak.

A The Lancet Countdown on Health and Climate Change nevű, a klímaváltozással és annak egészségügyi hatásaival foglalkozó, elismert kutatókat tömörítő szervezet. Munkáját szoros együttműködésben végzi a WHO-val és más klímakutatókkal. Friss jelentésében arra hívja fel a figyelmet, hogy egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségekhez köthető természeti katasztrófák. 2007 és 2016 között évente átlagosan 306 ilyen esemény történt, számuk 2000 óta, 46 százalékkal nőtt. De nem elég, hogy gyakran sújtanak le, a globális gazdaság is egyre jobban megszenvedi azokat.

Rosszak a számaink

A fenti szervezet jelentése alapján, a Statista elkészítette a klímaváltozás globális gazdasági költségeit bemutató infografikáját. Ezen 1990-ig visszamenőleg, kétéves bontásban összegzik az adott évben előforduló szélsőséges időjárási eseményeket és az azokhoz köthető gazdasági károkat.

A legtöbbe a viharok és az áradások kerültek az elmúlt években.

Például a Katrina-hurrikán 2005-ös árfolyamon számolva, négyszer akkora kárt, 108 milliárd dollárt okozott. Ez négyszer több, mint az 1992-es Andrew-hurrikán okozta veszteség.

A Statista infografikáján szerepelő, milliárd amerikai dollárban kifejezett értékeket az elemzők úgy számolták ki, hogy figyelembe vették az egyes országok 2016-os fogyasztói árindex változásának mértékét is. Azaz, az itt szereplő számok már tükrözik az évek során jelentkező inflációs hatást is – látható, mennyibe kerülnének mai értéken számolva a korábbi években elszenvedett gazdasági károk.

A legnagyobb kárérték 2012-ben jelentkezett, akkor a világgazdaságnak majdnem 162 milliárd dollárjába került a klímaváltozás.