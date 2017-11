Kevin Spacey kétezer ember álmát és munkáját veheti el

A Maryland államban található Baltimore városára különösen nagy hatást gyakorolhat a Netflix sikeresorozata, a House of Cards (Kártyavár) körül kialakult botrány. Miután a sorozat főszereplője Kevin Spacey szexuális zaklatás botrányba keveredett, a Netflix úgy döntött, hogy a színész nélkül folytatja a sorozatot, amely utolsó évadához közeledik. A bajba került produkció komolyan veszélyezteti több ezer ember megélhetését.

Képzeljük el egy pillanatra, hogy a Harry Potter-filmekből a rendező kivenné Voldemortot, vagy az eredeti Star Wars-filmekből eltűnne Darth Vader. Nos, nagyjából ilyen kaliberű döntés született a House of Cards kapcsán, amikor a produkcióért felelős Netflix úgy döntött, nem alkalmazza a továbbiakban a botrányba keveredett Kevin Spacey-t. A sorozat ezzel elveszítette főszereplőjét, akire a széria eddig épített, és akinek munkáját több alkalommal is díjakkal ismerték el.

Néhány ezer marylandi lakos számára viszont ennél is több forog kockán. A sorozat öt évadának Baltimore, és annak környéke adott otthont. A helyi üzletek rengeteget profitáltak abból, hogy a szereplők gyakran betértek hozzájuk egy italra, vagy esetleg az egyik jelenetet náluk forgatták.

Becslések szerint a Kártyavár csak a negyedik évad forgatása alatt több mint 2700 embernek biztosított munkát. A Netflix pedig majdnem 2000 marylandi kereskedőtől vásárolta meg a forgatáshoz szükséges kellékeket.

Egy hivatalos elemzés, amely az ötödik évad gazdasági hatásait vizsgálta, kimutatta, hogy a sorozat 129 millió dollárral járult hozzá Maryland gazdaságához.

A Netflix, 1750 marylandi kereskedés szolgáltatását vette igénybe, valamint az évadban 1800 helyi színészt és stábtagot alkalmaztak. Az évek során az állam a sorozatnak köszönhetően 60 millió dollárnyi adókedvezményt vehetett igénybe.

Több stábtag is arról beszélt, hogy ha a House of Cards befejeződik, akkor valószínűleg nekik is költözniük kell majd, mert mindig oda kell menni, ahol van munkalehetőség. A sorozat egyik asszisztense arról beszélt, hogy óriási lehetőség a baltimore-i filmeseknek, hogy egy ilyen komoly produkcióban vehettek részt.

Ennek köszönhetően maga Hollywood jött el hozzájuk, és nem nekik kellett elmenniük a nyugati partra megtanulni a szakma fortélyait.

Pat Moran, három Emmy díjjal rendelkező casting ügynök, aki egyébként Baltimore-ban él, arról beszélt, hogy régebben a város felkapott volt, sok filmet és sorozatot forgattak ott. Viszont ha a House of Cards is elmegy, akkor gyakorlatilag nem marad semmiféle komoly filmes produkció. Véleménye szerint még a saját fiának is költöznie kell majd, hogy munkát találjon.

Nemrég az HBO sikeres sorozata, a Veep is elhagyta a várost. A sorozat - becslések szerint - három évad alatt több ezer embert foglalkoztatott, és 114 millió dollárral járult hozzá a szövetségi állam gazdaságához. Moran szerint a döntés mögött az állt, hogy Kalifornia állam jobb ajánlatot és nagyobb adókedvezményt tudott biztosítani számukra.