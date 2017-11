Minden erőfeszítés ellenére, még mindig nem sikerült stabilizálni Puerto Rico villamosenergia-ellátását. A szigetnek korábban Elon Musk is közvetlenül ajánlotta föl a Tesla segítségét, emellett pedig úgy tűnt, a megfeszített munka meghozza gyümölcsét. Az utóbbi napokban azonban ismét a sziget szinte teljes területét sújtó áramszünetekről érkeznek hírek. Ha nem áll helyre hamarosan az áramszolgáltatás folytonossága, a nagy gyógyszergyárak egyszerűen összepakolnak onnan, a világ pedig medicinakereskedelme pedig átalakul.

2018 az előrejelzések szintén a hurrikánok éve lesz. Nincs tehát sok idő arra, hogy a globális világ megfogalmazza az idei év természeti katasztrófái kapcsán levonható tanulságokat és megtegye a szükséges intézkedéseket. Puerto Rico még mindig sínyli a Maria hurrikán csapását, de ez nem csak az embereket érintő szociális probléma, hanem egyre nyomasztóbb gazdasági is. Ha nem lesz hamarosan stabil áramszolgáltatás, a világ egy részének gyógyszerellátása is bajba kerülhet.

Most tényleg elfújja a szél

Mindenkinek kezd fogyni a türelme a sziget áramellátási problémáival kapcsolatban, legyen az akár helyi, akár a helyreállítást végző vállalatok vezetői, akár az amerikai kongresszus tagjai – különösen, ha az előbbiek nem jelennek meg az utóbbiak előtt a meghallgatatáson, hogy számot adjanak a dolgok állásáról. Most viszont a világ legnagyobb gyógyszergyártói jelezték, nagyon vékony már a cérna, ha pedig mennek, azt az USA mellett, mindenütt megérezhetik a világon.

Puerto Rico-n van ugyanis számos multinacionális gyógyszergyár telephelye.

Az ott előállított készítmények az Egyesült Államok gyógyszerexportjának 25 százalékát adják.

Ha nem kerül minden vissza a normális kerékvágásba, annak komoly következményei lehetnek. Noha a világ nagy része ekként ismeri a mostani Puerto Rico-i helyzetet, nem csak a villamosenergiához kapcsolódó közvetlen kiesésről van szó.

A szigeten még a munkába járás is nehéz, hiszen az utak egy része még mindig nem járható. Nehéz lebonyolítani akár csak egy egyszerű tankolást is vagy ATM-ből pénzt felvenni.

Interkontinentálissá gyűrűzhet az áramszünet

Több tucat, a gyógyszergyártásban működő vállalatot érintenek rendkívül kedvezőtlenül a mostani állapotok. De nem csak a cégeket, hanem azt a mintegy

90 ezer munkavállalót, akinek jövedeleme közvetlenül vagy közvetett módon, de ezektől a társaságoktól függ.

A Bristol-Myers Squibb, Johnson and Johnson, Novartis, Pfizer and Merk, csak néhány a legnagyobb társaságok közül, akik hamarosan költözhetnek, ha nem tudják folytatni azt, amiért eredetileg odatelepültek. De ha maradnak is, a kieső termelés komoly exportveszteséghez, még rosszabb esetben, ellátási bizonytalansághoz vezethet.

A szigeten ezek mellett mintegy 30, gyógyászati eszközökkel foglalkozó vállalat is működik.

Az Egyesült Államok jelentős mennyiségű gyógyszert importál. 2016-ban a 71 országtól vásárolt készleteket, ebből a lista első 14 országával több mint egymilliárd dollár értékű forgalmat bonyolítva. A következő 12 országgal folytatott gyógyszer-kereskedelem mértéke 100 millió dollárt ért el.

Az import volumene 36 százalékkal nőtt az elmúlt öt évben. Ugyanakkor, az importból vásárolt gyógyszertípusokkal megegyező készítményekből, az ország mintegy 6 százalékkal kevesebbet exportált az elmúlt öt évben.

A Forbes-nál arra hívják fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államokból gyógyszerkészítményeket vásárló országok jelentős államok, komoly piaccal, akik maguk is komoly gyógyszerexporttal rendelkeznek. Az első tíz importáló közül hét ország európai, például Izland, Svájc, Németország.

A negyedik legnagyobb vásárló India, de ennek az USA-ba irányuló forgalma sokkal gyorsabban nő, mint a partnerországé.

A november első napjaiban rendelkezésre álló információk szerint, Puerto Rico-nak még két hónapra biztosan szüksége van, hogy rendbe hozza infrastruktúráját. Különösen az áramellátást, amely azokon a részeken is újra akadozik, amelyek helyreállítását korábban készre jelentették. Ha ez nem történik meg, a gyógyszer gyártók egyszerűen áttelepíthetik az előállítást máshova, ami rengeteg munkahely elvesztéséhez, piaci átrendeződéshez vezethet.