Az egész világot megrázták és sokakból tehetetlen értetlenkedést váltottak ki az iskolákban elkövetett mészárlásokról szóló hírek. A jelek szerint nem mindenki elégszik meg azzal, amit a hatóságok tenni próbálnak a megelőzés illetve a biztonság növelése érdekében. A beléptető kapuk, golyóálló táblák mellett megjelentek az iskolai hátizsákokba helyezhető golyóálló betétek is.

Florida állam egyik magánfenntartású, keresztény szellemiségű intézményének weboldalán „ballistic panel" néven található meg az a termék, amelyet egy helyi cég készít. A testet védő eszközöket gyártó vállalat 120 dolláros (kb. 32 ezer forint) termékét közvetlenül az iskolai pólók társaságában kell keresni a webáruházban a szülőknek és a diákoknak. Előbbiek közül sokan örülnek annak, hogy gyermekeiket mostantól a hátizsákokba helyezhető, lövésbiztos betétek is védik. Ugyanakkor vannak szkeptikusok is, nem csak a védelmi képesség, hanem a koncepció vonatkozásában is.

Golyókra tervezve, nem sorozatra

A Los Angeles Times összesítése szerint, az Egyesült Államok iskoláiban 2012 óta mintegy 200 iskolai lövöldözés történt. George Gulla ebben az évben, 2012-ben állt munkába az említett floridai iskola biztonságért felelős munkatársaként.

A diákok körében gyakorlatokat szervezett azért, hogy megtanulják, hogyan reagáljanak egy esetleges lövöldözéskor, megpróbálva óvni testi épségüket. Ez adta az ötletet egy vállalat tulajdonosának ahhoz, hogy

diákok számára is alkalmas, testet védő megoldással álljon elő. Gulla és Alex Cejas, a védőeszközöket készítő cég vezetője szerint, a diákok és a szülők nagy része is jól fogadta a kezdeményezéseket. Cejas maga is kétgyermekes apa, így támogatta azt is, amikor Gulla arra képezte a tanárokat, hogy azok később gyakorolják a gyerekekkel a bélelt hátizsákok használatát testük védelmére.

A hátizsákba helyezhető panel könnyű, de csak marokfegyverből érkező lövedékkel szemben nyújt védelmet,

például a Magnum 44-es vagy a SIG 357-es kaliberéig. A panel nem képes felfogni a géppisztolyok lövedékeit.

Vitatott üzlet

Bármennyire is tragikusak a kiindulási alapot jelentő események, a piac reagált arra a hangulatra, amely a félelem és az aggódás miatt, az iskolai élettel kapcsolatban jelentkezett.

Megnőtt a forgalma azoknak a termékeknek, amelyek védelmet jelenthetnek ilyen helyzetekben.

Egy minnesotai iskolai kerület 25 ezer dollárt költött arra, hogy a használt vizuáltáblákat golyókat felfogó változatokra cserélje az intézményekben. Egy webáruház pedig kifejezetten golyó elleni védelemre fejlesztett termékeket kínál.

A palettán táskák, ruházati termékek, divatáruk, pénztárcák és megannyi más kiegészítő megtalálható – csak éppen golyóálló kivitelben.

Mindazonáltal sok, az iskolai biztonsággal foglalkozó szakértő szkeptikus ezekkel az eszközökkel kapcsolatban.

Minden iskolai lövöldözés után azt látjuk, hogy megugrik a kütyük, eszközök, a mindentudó guruk és a sarlatánok üzleti forgalma" – állítja Kenneth Trump, biztonsági tanácsadással foglalkozó szakember.

Egyesek szerint a vállalatok a lövöldözésekhez kapcsolódó hangulatot ugyanúgy üzleti lehetőségként kezelik, ahogy sok minden mást is, és abban bíznak, az iskoláknak van pénzügyi keretük új eszközökre és szolgáltatásokra áldozni.