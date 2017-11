Afrikában jelenleg mintegy 419 millió ember csatlakozik a világhálóra, de jelentős részük nem vezetékes hálózaton, hanem mobil szélessávon. Ez a szám a várakozások szerint már 2020-ra meghaladja az egymilliárdot. Az elképesztő tempójú növekedés annak ellenére megtörténhet, hogy a földrész számos országának villamos energia ellátottsága még mindig hagy kívánnivalót maga után. Ám úgy tűnik, a mobil hódításával kihagyható az a rész, amelyben Afrika vidéki térségeit koax- és optikai kábelekkel hálózzák be. Kérdés, honnan lesz mindehhez villamos energia.

Az Ovum nevű londoni elemzőcég jelentése szerint, a mobil szélessáv elterjedése a nagysebességű internetes gerinchálózatok kiépítésének és az okostelefonok olcsóbbá válásának köszönhető. A jelentés szerint, ez Afrika térségeinek fejlődésére kedvezően hat, mert elhozza a digitális médiát, a mobilon keresztül bonyolított pénzügyek világát, és egyes esetekben az okoseszközöket.

A mobil építheti Afrika jövőjét

Az impozáns növekedésért érzékelhető nyomás nehezedik a vállalatokra azért, hogy folyamatosan fejlesszék nagysebességű hálózataikat. Ezek nélkül nem lehetséges a digitális szolgáltatások kihasználása. Emellett óriási jelentőségű az, hogy számos vidéki, infrastruktúrával nem, vagy csak gyengén ellátott területeken megjelenhet a digitalizáció.

Afrika több országának számos vidékén jelenleg sincs olyan kiépített infrastruktúra, mint amilyen az európai országokban.A mobilhálózatok fejlesztésével azonban úgy lehet bekapcsolni a lakosságot a digitális szolgáltatások világába, hogy előtte nem kell a hagyományos vezetékes infrastruktúrát kiépíteni.

A jelentés megerősíti egy másik társaság következtetését Afrika mobil-elátottságának fejlődésről. A GSM Association is azt várja, hogy 2020-ra nagyjából 1 milliárd SIM-kártya lesz használatban Afrikában.Ezzel a döbbenetes arányú ugrással a kontinens válik a mobil infokommunikáció legggyorsabban növő piacává.

Az áramnál is fontosabb, még ha kell is hozzá

Ahogy a The Economist összeállítása is felhívja rá a figyelmet, a mobiltelefonok milliók életmódját változtatják meg. A hatalmas távolságok miatt, sokszor ezek az eszközök jelentik az elszigetelt környezetben élők legfontosabb kapcsolatát a külvilággal. Ugyanakkor a technológia, bár megoldani nem képes Afrika minden problémáját, segíthet azok kezelésében. Például egy becslés szerint, az M-Pesa nevű mobilfizetési szolgáltatás a kenyai háztartások 2 százalékát emelte ki a szegénységből 2008 és 2014 között.

Az ilyen alkalmazások szemléletmód-váltást hozhatnak magukkal, és megteremtik például a banki szolgáltatások elérésnek lehetőséget ott is, ahol ez a megszokott módon nincs kiépítve.

Ez persze egy másik problémára is ráirányítja a figyelmet. A kontinens több országában az emberek jelentős része nem fér hozzá az elektromossághoz a központi ellátórendszerekből. Ugyanakkor érdekes, hogy például azokban szubszaharai országokban sem sokkal rosszabb a mobil-penetráció aránya, ahol többen élnek folyamatos áramszolgáltatás nélkül. Ezt mutatja be a következő illusztráció. (A The Economist infografikáját az országnevek magyarítása nélkül közöljük.)

Az elemzők úgy vélik, egyértelmű, hogy a szegényebb országokban nem, vagy nem csak a hagyományos földi hálózatokat, hanem mobil hozzáférési megoldásokat kell fejleszteni. Míg előbbieknek elsősorban a kormányzati és vállalati szektorban lehet nagyobb jelentősége, a vidéki térségek bekapcsolása a digitális vérkeringésbe, inkább a vezeték nélküli kapcsolatok számát növelhetné. Emellett a bővülés kulcsát vélhetően nem az jelenti, ha a felfutó ágazatban működő szolgáltatók bevételeiből próbálja a gazdasági növekedést beindítani az állam.

