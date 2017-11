Nagy levegőt vegyen, mielőtt megnézi a jövő évi kötelezőjének a díját

Átlagosan 17 százalékkal magasabb díjról értesítették a biztosítók azokat az ügyfeleiket, akiknek január elsejével fordul a biztosításuk – derítette ki a Netrisk.hu több mint 200 ezer érintett autós adatainak elemzése alapján. A jövő évi úgynevezett indexdíjakat tartalmazó értesítőt november 11-ig kellett megküldeni az érintett ügyfeleknek, akik december 1-jéig tudnak arról dönteni, hogy jövőre is a jelenlegi szerződésüket tartják-e fenn.

„Az érintettek többsége vagy nem talál jelentősen jobb ajánlatot más biztosítónál, vagy nem is hasonlítja össze az indexdíjat más társaságok tarifáival, így az átlagosan 17 százalékos díjemelés ellenére is a meglévő biztosítójánál tartja fenn szerződését a következő évre is – magyarázza Sebestyén László, a Netrisk.hu vezérigazgatója. – Aki viszont dönt a váltásról, az eddigi adataink alapján ebben az időszakban – a baleseti adót nem számítva –átlagosan 17 ezer forintért köti meg új biztosítási szerződését.”

Óriási különbségek lehetnek

A kárköltségek alakulása miatt indokolt 17 százalékos díjemelés természetesen csak átlagérték: az első online biztosításközvetítő portál által vizsgált több mint 200 ezernyi megajánlott díj között egyaránt szerepelt 75 százalékos díjcsökkenés, illetve az eddigi díj 14-szeresét jelentő összeg is. Emiatt nem megkerülhető, hogy minden érintett egyedileg kalkulálja ki a következő időszakban elérhető lehetőségeket.

Amit a díjértesítőről fontos tudni

· Akinek még nem érkezett meg a díjértesítője, mielőbb kérjen segítséget alkuszától vagy érdeklődjön biztosítójánál. Bár a biztosító értesítője a hivatalos dokumentum, de az összegről – a szükséges adatok megadását követően – a díjszámítás során egyes összehasonlító kalkulátorok is tájékoztatást adnak.

· Aki jelenlegi szerződését az e-kommunikációs kedvezmény feltételei szerint kötötte meg, már ne postai úton, hanem az általa megadott e-mail címre várja a küldeményt és ellenőrizze levélszemét-listáját is

· A díjértesítőben a kötelező biztosítás indexdíja mellett a bónusz besorolást is feltüntetik, ami azonban a biztosítási évfordulóig eltelt időszakban még módosulhat, amennyiben az ügyfél ez idő alatt kifizetéssel járó kárt okoz járművével. Ebben az esetben értelemszerűen az indexdíj összege is változni fog.

Az első öt

A Netrisk.hu-nál eddig megrendelt több mint 15 ezer új szerződés alapján a legnépszerűbb biztosítók közül a dobogón továbbra is a K&H, az Allianz és az Union áll (közel 60 százalékkal), őket követi a Groupama és a Wáberer. Az ügyfelek tudatos díjcsökkentési szándékát jól mutatja az is, hogy az új szerződések éves díjait az ügyfelek közel 90 százaléka egy összegben kívánja kifizetni, ez az arány a tavalyi kampányban még 76 százalék körül alakult.