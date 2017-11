Új oktatási intézményt alapított a tőzsde

November végén kezdi meg tevékenységét a Budapesti Értéktőzsde új oktatási intézménye, a Budapest Institute of Banking (BIB), ahol a határidős, az opciós és az értékpapír-ügyintézői képzéseken kívül vállalatvezetőknek is indulnak tréningek. A BIB száznál több oktatóval és tíz külföldi szervezettel együttműködve több mint 70 kurzust kínál.

A tőzsde új oktatási cége, a Budapest Institute of Banking (BIB) veszi át a brókerképző kurzusait a Közép-európai Brókerképző Alapítványtól november végétől, és számos új képzést indít, az eddigi palettát jelentősen kibővítve. Az új oktatási intézmény létrehozásáról még nyáron született döntés, a vizsgáztatási és képzési rendszer korszerűsítése érdekében. A pénz- és tőkepiacok hatékony fejlesztése érdekében a nemzetközi gyakorlatban bevett megoldás, hogy a tőzsdék önálló oktatási intézményeket működtetnek.

A jövőben a Budapest Institute of Banking (BIB) szervezi a tőzsdei szakvizsgához, a határidős, az opciós és az értékpapír-ügyintézői vizsgákhoz kapcsolódó jövőbeni felkészítő kurzusokat és vizsgákat. A Brókerképző eddigi kurzusai mellett a BIB a pénzügyi-biztosítási szektor működésének teljes spektrumát lefedve, szakértőitől felsővezetői szintig kínál naprakész tudást és fejlődési lehetőséget a szakembereknek. Az új oktatási központ több mint hetvenféle kurzust tervez: bróker, banki-pénzügyi, hatósági és államilag elismert szakmai képzést, valamint egyedi vállalati képzéseket.

A megállapodást bejelentő bemutatkozó sajtótájékoztatón Fábián Gergely, a BIB vezérigazgatója kiemelte: „A BIB működése nem csupán tőzsdei, hanem olyan átfogó pénzpiaci továbbképzési koncepción alapszik, amely a Magyar Nemzeti Bank céljaival is megegyezik. A korszerű tudás a pénzintézeti szektorban is egyre jobban felértékelődik. A versenyképes pénzügyi rendszer működtetéséhez versenyképes ismeretek, a versenyképes tudáshoz pedig nemzetközi mércével mérve is magas minőségű oktatás szükséges. Tanfolyamainkra a szakma legjobb hazai és külföldi előadóit hívjuk, akik a korszerű ismereteket gyakorlatorientált és élményalapú formában fogják átadni hallgatóinknak.

Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója, egyben a BIB nemzetközi tanácsadó testületének tagja hangsúlyozta: „A BÉT sokszor hangsúlyozott és kiemelt célja, hogy a hazai pénz- és tőkepiac központi szereplőjeként aktív szerepet vállaljon a pénzügyi ismeretek átadásában. Olyan korszerű tudással rendelkező szakembereket akarunk képezni, akik képesek felismerni és elemezni a pénzügyi piacok problémáit, hatékony megoldási lehetőségeket tudnak kidolgozni és ezek érdekében felelős döntéseket hoznak.

A Közép-európai Brókerképző Alapítvány KEBA huszonhat év után adja vissza a képzés és vizsgáztatás feladatát a tőzsdének, illetve annak oktatási leányvállalatának. Az alapítvány folytatja támogatási és könyvkiadási tevékenységét, és a BÉT-tel együttműködésben tovább erősíti szerepét a befektetési összefüggések középiskolások felé történő népszerűsítésében.