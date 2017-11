Több adó is csökken jövőre, jól járnak a magyar családok

Több fontos döntést is elfogadott a héten a parlament, amelynek köszönhetően összesen 260-280 milliárd forint marad a magyar vállalkozásoknál és családoknál. A munkából élő emberek költségvetésének nevezett büdzsének köszönhetően jövőre csökken az internet és hal áfája is, de a vállalkozások terhei is jelentősen mérséklődnek.

A parlament a héten több, már előre bejelentett adócsökkentést is elfogadott. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter még május 2-án mutatta be a 2018-as költségvetést, amelyben több költségvetési lazítási javaslat is szerepelt.

A héten a parlament megszavazta többek között, hogy 19,5 százalékra csökken a munkaadók szociális hozzájárulási adója, azaz a szocho. Ez korábban 22 százalék volt.

Érdekesség, hogy ez 0,5 százalékponttal kevesebb, mint ami a költségvetésben szerepel, korábban 20 százalékkal számolt a büdzsé.

Csökken az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) is, 20 százalékról 19,5 százalékra mérséklődött, de 19,5 százalékos lesz az egészségügyi hozzájárulás (eho) mértéke is.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az intézkedéseknek köszönhetően

200 milliárd forinttal marad több a vállalkozásoknál.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, 2018-ban a hal áfája is csökkeni fog, ettől az intézkedéstől a magyar halhúsfogyasztás emelkedését várja a kormány. Korábban a baromfi és a sertés áfája is csökkent, jövőre a hal áfája is 5 százalékos lesz a korábbi 27 százalék helyett.

Nagy segítség lesz a magyar háztartásoknak az internet áfájának mérséklése is, a net után fizetendő áfa 18 százalékról 5 százalékra csökken. A digitális rezsicsökkentésnek köszönhetően 22 milliárd maradhat a magyar családoknál.

Öt százalékra csökken az éttermi szolgáltatások áfája is, ugyanakkor új tételként megjelenik a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás.

Varga Mihály szerint jövőre 260-280 milliárd forinttal enyhülnek a vállalkozások és a lakosság terhei.

A Magyar Időknek adott interjúban Varga elmondta, hogy a kormány arra törekszik, hogy a gazdasági eredményekből mindenki részesülhessen, ezt szem előtt tartva fizetnek ki a napokban nyugdíjasoknak nagyjából hatvanmilliárd forintot, decemberben pedig ezért juttatják el az érintettekhez az összesen húszmilliárd forint értékű Erzsébet-utalványokat.

Ahogy az Origo ma beszámolt róla, a kormány az elmúlt évhez hasonlóan az idén is minden nyugdíjasnak, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő polgárnak biztosít 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt.

Emellett jövőre nő a kétgyermekes családok adókedvezménye is, ami nagyjából 390 ezer szülőnél hagy újabb 15 milliárd forintot.

Ez azt jelenti, hogy jövőre ötezer forinttal emelkedik a kétgyerekes családok adókedvezménye. Ennek értelmében havonta 35 ezer forint, éves szinten pedig 420 ezer forint marad a két gyereket nevelőknél 2018-ban.

Orbán Viktor májusban jelentette be, hogy a kormány döntése szerint a jelzáloghitellel rendelkező családok a harmadik és további gyermekek esetén egy-egy millió forintot leírhatnak a tartozásukból.

Emellett a gyermekvállalást ösztönző program részeként a diákhitel-tartozással rendelkező, fiatal nőknek két gyermek esetén a tartozás 50 százalékát, három vagy több gyermek esetén a teljes adósságot elengedik.