Orbán Viktor: A legnagyobb előnyünk a magyarok felkészültsége és szaktudása

Magyarország legnagyobb előnye a magyar emberek felkészültsége és szaktudása, ezért fontos, hogy az itt beruházók ne csak profitot akarjanak előállítani, hanem a legértékesebb "vagyontárgyunkba" a munkások tudásába és képzésébe is befektessenek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kecskeméten, az indiai tulajdonú Samvardhana Motherson Group (SMG) beruházásaként létrejövő SMP (Samvardhana Motherson Peguform) kecskeméti gyárának ünnepélyes megnyitóján.

A kormányfő kiemelte: köszönet illeti a cégvezetőt és családját, hiszen egy duális képzés finanszírozásában is részt vesznek. Így segítenek, hogy olyan középiskolák és egyetemi tanszékek működjenek, amelyek versenyképes tudást adnak a fiataloknak, hiszen mint mondta: "nem egyszerűen csak most akarunk jók lenni, hanem a jövőt is meg akarjuk nyerni" - fogalmazott.

A miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy 2017. január elseje óta a maival együtt 32 új nagy méretű üzemet adtak át Magyarországon. A beruházások értéke az elmúlt tíz és fél hónapban meghaladta az 511 milliárd forintot. A magyar kormány ezekhez több mint 47 milliárd forinttal járult hozzá. Az SMP Kecskemét gyárának megvalósulásához pedig 7,7 milliárd forintot tett hozzá a magyar költségvetés.