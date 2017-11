Volt időszak, amikor a világ legnagyobb gyorsétteremláncától elfordultak az emberek. A McDonald's népszerűsége négy éven át esett, mint kiderült azért, mert túlbonyolították a dolgokat. A gourmet ételek, az alacsony kalóriák és a növekvő árak miatt rengeteget bukott a cég, de az étterem pár évnyi szenvedés után visszatalált a jól megszokott, sikeres útra.

A gazdasági világválság több szektorra is káros hatással volt, a válság érzékenyen érintette a gyorséttermek piacát is. A visszaesés legnagyobb elszenvedője a McDonald's volt,

amely 2012 és 2015 között összesen fél milliárdnyi rendeléstől esett el.

Ezen a ponton nevezték ki a vállalat élére a már 20 éve a gyorsétteremnél lévő Steve Eastbookot, akinek elsődleges feladata az volt, hogy valahogy visszacsábítsa az embereket az üzletbe.

Két évvel később kijelenthető, hogy a küldetés sikeresnek bizonyult, hiszen négy évnyi zsugorodás után 2017 második és harmadik negyedévében is nőttek az értékesítések 4, illetve 7 százalékkal.

A lépésnek a részvényesek is örültek, hiszen amióta az új vezért kinevezték, az értékpapírok árfolyama 70 százalékkal 168 dollárra emelkedett – írja a Financial Times.

Mi volt a siker titka?

A folyamat lassan indult be, hiszen a bevett trendekkel szembe kellett mellett. A világon egyre elterjedtebb lett a tudatos étkezés, és ennek megfelelően a McDonald's is igyekezett egyre trendibb ételekkel jelentkezni, és az összetevők terén is egészségtudatosabbá válni. Azonban ez hiba volt.

Mint utólag kiderült, az emberek nem azért mennek gyorsétterembe, mert ott egészségesen akarnak étkezni.

Ráadásul ezek az ételek drágábbak is voltak a hagyományos mekis menüknél.

A Boston Consulting kutatása ezt csak alátámasztotta, ugyanis a felmérésből az derült ki, hogy az emberek nem a gyorséttermektől fordultak el, hanem valamiért átvándoroltak a legnagyobb konkurenciának számító Burger Kinghez és Wendy'shez.

Így a gyorsétteremnek nem maradt más választása, és visszatért az alapokhoz.

A McDonald's 1,1 milliárd dollárt költ arra, hogy több ezer amerikai éttermének arculatát lecserélje, modernizálja. Új, egységes munkaruhát kaptak az alkalmazottak és megújult a dekoráció is.

Azonban abban mindenki egyetértett, hogy a legnagyobb oka a fogyasztók elszivárgásának az árképzés volt. Emellett fontos az is, hogy a kiszolgálás egyszerre legyen kedves és gördülékeny. Ezt a célt szolgálják az új érintőképernyők is, amelyek egyre több étteremben jellenek meg.

Ráadásul a cég elhagyta azt a gyakorlatát, hogy a kalóriákat számolgatja, inkább az ételek minőségének és ízének javítására törekedett.

A McDonald's így csökkentette az üdítők és kávék árát, sőt még a mobilos rendelést és házhozszállítást is biztosítanak több helyen.

A sikerhez azonban áldozatokat is hozni kellett, ugyanis

a költségeket 300 millió dollárral csökkentette a lánc.

2016-ban a vállalat amerikai gyorséttermeinek piaci részesedése visszaesett 17,4 százalékról 15,4 százalékra.

További jó hír, hogy jövőre a McDonald's jövőre visszahozza a dolláros menüket, lesz 1, 2 és 3 dolláros menü is. Ez azért fontos, mert a dolláros menü volt a vállalat legnépszerűbb terméke a 2013-as kivezetésig.

A dolláros menü tette ki az amerikai eladások 14 százalékát.

A sikert jól jellemzi, hogy ma már 70 millióan esznek naponta összesen a McDonald's 37 ezer éttermében.