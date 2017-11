Legyenek bár szerettei mégoly fontosak is a legtöbb embernek, a karácsonyi ajándékvásárláskor a többségnek muszáj néznie a boltokban az árcédulákat is. Ettől függetlenül a vállalatok illetve egyes márkák, minden évben előrukkolnak olyan termékekkel, melyek azoknak a figyelmébe ajánlhatók, akik vastagabb pénztárcával vághatnak neki az ajándékbeszerzésnek.

Idén is jó sok pénzt hagyhatnak a valóságos vagy online kasszáknál azok, akik valami igazán különleges darabbal lepnék meg a számukra fontos személyeket a karácsonyi ünnepen. Az Origo – a Bloomberg segítségével – összeszedte, milyen ajándékokat érdemes megvásárolnia annak, aki valami igazán menő és igényes dologgal szeretne kellemes meglepetést szerezni valakinek, és ehhez meg is vannak az anyagi lehetőségei.

A világ egyik legjobb fotósának válogatáskötete

Az 1942-ben született Albert Watson a „fotósok fotósa", akinek munkássága vitán felül álló fotóművészeti teljesítményt jelent. Portékat, művészeti fotókat és divatképeket egyaránt készített, a legnagyobb sztárokkal és hírességekkel együtt dolgozva. A most kiadott kötet átfogó válogatás munkáiból, melynek unikumát a Kate Moss-ról 1993-ban, Marrakesben készített, aláírt fotó jelenti. A világ legtöbbet fotózott, akkor 19 éves nője ebben az évben vált globálisan ismert ikonná, Watson különleges exponálási technikájának köszönhetően a róla készült portré pedig szakmai körökben aratott babérokat. A különleges kivitelezési eljárással gyártott kötet példánya 4000 dollár, nagyjából 1 millió forint.

Nincs túlbonyolítva a női karkötő

Nem nevezhető formabontónak az a három körből álló női karkötő, melyet a Roberto Coin kínál vásárlóinak. Igaz, valószínűleg egyetlen nő sem gondolná azt, hogy az egyszerű formatervezésű ékszer ne lenne gáláns ajándék. Hiszen a 18 karátos arány felhasználásával készült karkötőt két gyémánt is ékesíti, ami minden bizonnyal számos hölgy tetszését elnyerné. A darabért 4500 dollárt kell a boltban hagyni, azaz körülbelül 1,2 millió forintot.

Arannyal mért idő

Mechanikai csúcsteljesítményt jelent az a számlapos asztali óra, mely használójának igényétől függően, képes akár a percek múlását is külön hangjelzéssel tudatni. Az ilyen órák különleges anyagok felhasználásával és kivételes precizitással készülnek, általában a legnagyobb márkák gyártják azokat. A Cartier idénre ajánlott, vintage stílusú órája bőrtokozású, arany alkatrészeket is kapott, és 5000 dollárba kerül (1,3 millió forint).

Szépségcsomag a tökéletességért

Nem terméket, hanem szolgáltatáscsomagot lehet vásárolni a Christine Chin-nél, mely öt alkalmas, egyenként egyórás kezelésből áll. Ennek keretében a szakemberek mindent megtesznek azért, hogy az ügyfél arcát megfiatalítsák. A kezelés során különböző készítményeket is használnak, de sor kerülhet lézeres beavatkozásra is, vagy az arcszín árnyalatának változtatására is. A csomag ára 5000 dollár, mintegy 1,3 millió forint. Kérdés persze, sértésként tekintené-e az a hölgy a gesztust, akit e csomaggal ajándékoznak meg.

Ezzel a tollal sokan visszaállnának a hagyományos levélírásra

Egy 1936-os változat inspirálta azt a golyóstollat, mely a beszédes „21st Limited Edition" nevet kapta, és amelynek gyártásához 21 karátos aranyat használnak fel. Talán ennek is köszönhető, hogy

mindössze 170 darab készül abból,így aki igencsak igyekeznie kell annak, aki szeretne belőle.

A toll felső végén egy egyedileg megvágott apró gyémántdarab is helyet kap, utalva a Century-sorozat korábbi darabjaira. A tollak egyes alkatrészei kézi munkával készülnek. Egy darab ára 5000 dollár, azaz nagyjából 1,3 millió forint.

A lista nem ért véget, a cikk második oldalán a még drágább ajándékötletekkel találkozhat. Lapozzon!