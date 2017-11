Az internetes kereskedési rendszereknek köszönhetően, a befektetni vágyók szélesebb körből válogathatnak a befektetési szolgáltatók és az újszerű befektetési termékek között. A Magyarországon is mind ismertebb, ún. bináris opciós kereskedés ugyanakkor egyértelműen rámutatott: a sok búza közé ocsú is keveredik. Napjainkban az alacsony kamatkörnyezet és a digitalizáció terjedése – annak pozitív hatásai mellett – komoly kockázatokat is rejt, amellyel mindenkinek számolnia kell.