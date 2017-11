Kína hamarosan saját tartományává formálja át a japán Hokkaido szigetét – állítja könyvében annak a most megjelent műnek a szerzője, mely mind a japán, mind a kínai oldalon felkorbácsolta az indulatokat. Az erősödő Kína terjeszkedése Japánban vitathatatlan. Kérdés, mindez egyszerű üzleti és befektetési ügylet, vagy – mint az ismert mesében – a farkas valóban mind jobban átpréseli magát a résnyire nyitott ajtón, hogy aztán ott a házigazdára nézve veszélyes manőverekbe kezdjen.

Miyamoto Masami annak a könyvnek a szerzője, amely a napokban jelent meg Japánban, és óriási port kavart fel, nemcsak a szigetországban, hanem Kínában is – számol be erról az Asia Times. Masami a Japán egyik vezető napilapjának számító, Sankei Shimbun című, gazdasági és ipari témákkal foglalkozó kiadványának szerkesztőbizottsági tagja. Könyvében azt állítja: Kína végérvényesen megvetette lábát Japán legnagyobb északi prefektúrájában, és a jelek arra mutatnak, ha a házigazdák nem figyelnek oda, előbb-utóbb saját képére formálja át Hokkaido szigetét.

Golfklub és farmok a bizonyíték

Masami érvelését főként arra alapozza, hogy kínai befektetők feltűnően sok földet vásároltak föl Hokkaidon. Bár más külföldi befektetők is jelen vannak, a szerző szerint a kínaiak sokkal több területet birtokolnak bármely más nemzet képviselőinél a nagyjából 83 ezer négyzetkilométeres szigeten.

A könyv a japánok számára szimbolikus jelentőségű kérdésben is állást foglal. A prefektúra fővárosától, Sapporotól alig egyórányi autóútra található a Yotei-hegy. A japánok második Fujijának számító, ugyanúgy vulkanikus hegy kiemelt turistacélpont. Ennek közelében építettek kínai befektetők luxus színvonalú golfklubot, több mint 2 négyzetkilométeren. Masami szerint a környéken japán nyelvű beszédet már nem is hallani, kizárólag mandarint. A szerző szerint ez azért különösen aggályos, mert amikor a földterületet 2011-ben árverésre bocsátották az előző tulajdonos eladósodása miatt, feltétel volt, hogy ne csak a kínai turisták, hanem a japán belföldi turizmus igényeit is figyelembe vegyék.

A könyv szerint ez még nem minden. Masami saját számításai alapján 700 négyzetkilométerre teszi a földterület nagyságát, amely Hokkaidón kínai kézbe került, de állítása szerint a kínai befektetők északról egészen Tokióig vásárolnak fel különböző területeket. Masami különösen amiatt aggódik, hogy

a kínaiak bezsákolják a mezőgazdasági művelésre alkalmas területeket is – ezekből pedig alig akad a hegyekkel szabadalt országban.

A szerző megemlíti, hogy egyes, kínai tulajdonba került parcellák japán katonai létesítmények közelében találhatók.

Ez még mindig sok minden lehet

A könyv néhány nappal megjelenése után nagy vitákat váltott ki. A legtöbb kínai sajtóorgánum visszautasította az abban foglalt állításokat, mondván, hogy Masami csak szokásos üzleti tranzakciókba lát bele olyat, amit nem kellene. A szerzőt még egy japán tudós is támadta, mondván, a könyv a japánok Kínától való hagyományos fóbiái miatt nagyít fel ártalmatlan gazdasági ügyleteket.

Ugyanakkor a hírek szerint a japán online oldalak valósággal felforrtak a nacionalista indulatoktól, mivel rengeteg felhasználó kormányzati beavatkozást követelt a „gyarmatosítás" megakadályozására. Egyes japán kommentárok szerint, ami most zajlik, az első lépés ahhoz, hogy a kínaiak később tömegesen telepedhessenek le Japánban.

Bárhogy is, a leginkább érintett prefektúra vezető tisztségviselői egyelőre higgadtak. Úgy tűnik, számukra elsősorban a Japánon belül szegényebb országrésznek számító Hokkaido fejlődése az elsődleges, és azt jelezték, továbbra is várják oda a külföldi befektetőket. Továbbá a turistákat. Csak az év első felében közel 3 és fél millió kínai turista látogatott Japánba, sokan közülük az északi szigetre.