Miközben a világon mind nagyobb arányban vesznek részt a megújuló források az energiaszükséglet kielégítésében, több jel mutat arra, hogy az olajipart még korai lenne temetni. Bár már azt is kiszámolták, mikor kezdik bezárni a finomítókat, az olajra épülő iparágaknak hatalmas szerepe van a gazdaságban. Olyannyira, hogy még új rekordok is születnek azokban. Például az egyik orosz cég épp most állította fel a világ legmélyebb olajkútjának rekordját.

A Szahalin Konzorcium tagjaként, az orosz Rosznyeft nevű vállalat befejezte az évek óta tartó fúrási és kialakítási munkálatokat az Ohotszki-tenger Orlan nevű platformján. A Kamcsatka félszigetnél született eredmény egy új olajipari rekord: a világ legmélyebb olajkútjában megindulhat a kitermelés.

Eddig is döntöttek már rekordot

A térségben 2003-ban kezdődtek a munkálatok. Az azt követő években több rekordot is megdöntöttek a kivitelezők. 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben is átléptek korábbi mélységi értékeket,12 ezer és 14 ezer méter között. A mostani eredménynek további érdekességét az adja, hogy a világ 10 legmélyebb olajkútjából 9 itt található, azokat a Szahalin-projekt keretében építették meg, illetve fúrták ki.

A Rosznyeft most minden korábbi teljesítményt túlszárnyalva, 15 ezer méter mélységig jutott le.

Ez akkor is rendkívüli, ha abba egyes, a felszínre telepített szerkezeti elemek is beleszámítanak, az olajkutakra vonatkozó egységes index alapján.

Összehasonlításként: a megújuló energiák hasznosításában élen járó Izland a termikus energia hasznosításának mélységi rekordját tartja. Ahogy az Origo is beszámolt arról, ott 4659 méter mélységbe fúrtak le a Föld tiszta hőjéért.

Nem drága technológia

A Szahalin-projekt fúrásai kivételesen nagy mélységeik ellenére sem jelentettek az iparági standardokhoz képest kiugróan magas költséget. Ennek az az oka, hogy a fúrás fizikai kivitelezését gondos tervezőmunka előzte meg, többek között térinformatikai eszközök alkalmazásával. A szakemberek körültekintően modellezték a teljes munkafolyamatot, így a kivitelezéskor nem volt szükség a szokásosnál több szerkezeti elem megépítésére sem.

Ennek eredményeként, a költségekben jelentős megtakarítást ért el a Rosznyeft. A projekt környezeti hatása sem tekinthető az iparági jellemzőkhöz viszonyítva jelentősnek, és a szakemberek szerint a kitermelés sem károsítja a környezetet.

A szahalini rekordot felállító Rosznyeft a legnagyobb orosz olajipari vállalat, mely idén is számos befektetést hajtott végre az olajipari szektorban. Például az Origo is megírta, hogy az orosz óriásvállalat elsőként jelentkezett be az Iszlám Államtól visszafoglalt kurd olajkutakra. Az orosz gazdasági segítség politikai pozícióik megerősödése miatt is fontos lehet a kurdoknak.