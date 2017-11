A digitalizáció utolérte az aranyrudakat is. A Glint nevű fintech cégnek köszönhetően, mostantól aranyban is lehet vásárolni ezt-azt, például egy jó feketét a sarki kávézóban vagy épp autót a közeli autószalonban. A cég nevét viselő alkalmazás mögött azonban nem öncélúság, hanem – a fejlesztők állítása szerint – nagyon is valóságos ügyféligény áll.