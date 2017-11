Rekordbefektetés a hazai startup közösségbe

Pezseg a hazai startup piac: még nyolc hónap sem telt el a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő indulása óta, de már 9,5 milliárd forintról hoztak befektetési döntést, s ezzel csaknem elérték az első éves befektetési terveket. A szervezet ezzel több ügyletet tudhat magáénak, mint tavaly az egész piac. A legutóbb a légitársaságok szolgáltatásával kapcsolatos panaszok érvényesítésére szakosodott Flight Refund számára ítéltek meg 250 millió forint támogatást.

Mint ismeretes, a Magyar Fejlesztési Bank kizárólagos tulajdonában lévő Hiventures tőkealap idén márciusban indult útjára. A korábbi vállalkozás-fejlesztési támogatásokhoz képest nagy újdonságot jelentett, hogy a Hiventures ötleteket is felkarol, az úgynevezett „9 milliós befektetés 9 százalék részesedésért" keretében, s a befektetés mellett mentorokat is kaphatnak az ötletgazdák. De már működő, kisebb és közepes cégek is fordulhatnak támogatásért az alaphoz, fejlesztéshez, további piacokra történő terjeszkedéshez.

A kezdeti tervekben a Hiventures összesen 50 milliárd forint kihelyezését helyezte kilátásba a következő években, ebből 10 milliárd forintot az első évben. A pénzből 20 milliárd forint nem uniós, hanem magyar állami MFB-forrás, a keretnek erre a részére budapesti vállalkozások is pályázhatnak.

Mit támogatott a Hiventures? Az állami tőkebefektető meglehetősen vegyes palettát tud felmutatni: a támogatott cégek között szerepel egyebek mellett a Now Technologies, amely fejmozgással vezérelhető okos kerekesszék vezérléseket gyárt. Vagy ott van a Monsun, amely egyedi designos és környezettudatos mosó-és öblítőszer családjával a Souldrops-szal a napokban hódította meg világ egyik legnagyobb reklámversenyét New Yorkban. Állami pénzből fejleszthet tovább a médiafigyelést végző Neticle, a legmodernebb, hazai fejlesztésű, neuromarketingre épülő megoldásaival. Inkubációs támogatással indulhat el a Netflorista, a virágboltok ajánlatát a neten kínáló vállalkozás, és hasonlóképp startolhat a Greenwave, amely létrehozott, egy, a korábbiaknál hatékonyabban, automatikusan üzemeltethető vízkultúrás növénytermesztési rendszert.

A Hiventures befektetési programok keretében szinte minden meghatározó startup iparági területen működő projekttel foglalkoztak, a medtech, fintech (készpénz nélküli fizetés technológiája), e-kereskedelem, illetve a big datatól egészen az olyan projektekig, amelyeknek jelentős pozitív társadalmi és környezeti haszna van. A 2012-ben családi startup-ként induló, de mára nemzetközileg is versenyképes Flight Refund a napokban összesen 250 millió forint tőkebefektetést kapott a Hiventures Növekedési programja keretében. A magyar startup ma több mint 100 millió forint követelésállományt kezel a légitársaságokkal szemben, s a befektetés révén új piacokon nyílik meg az út.

A pénz mellett azonban sok tényező van, ami szükséges egy gyorsan növekvő cég menedzseléséhez. A szakértők egyetértenek abban, hogy ahhoz,

hogy egy startup globális játékossá tudjon válni, a legfontosabb a jó csapat. Van, aki kifejezetten fontosabbnak tartja ezt, mint akár magát az ötletet, vagy az időzítést. Egy sikeres csapatban fontos szerep jut a bizalomnak, az együttműködésnek és a kockázatvállalásnak. Mindemellett lehetőséget kell adni a munkatársaknak, hogy önálló döntéseket hozzanak – vélik a piaci szereplők.

A jó csapathoz azonban elengedhetetlenek a jó szakemberek. Évek óta folyamatos probléma, hogy a fejlesztők mellett üzleti tudással rendelkező szakemberekre is szüksége lenne az induló, vagy fejlődni kívánó cégeknek. A magyar szakemberek ugyan magasan képzettek, de kevesen rendelkeznek a gyakorlati menedzsmenthez szükséges tudással. A Forbes üzleti magazin a nyáron végzett kutatást több mint 100 magyar startup tulajdonos körében, akik úgy látják, a magyar felsőoktatás nem ad gyakorlati tudást, túl elméleti – ezért azoknak, akik kezdő vállalkozásba fognak, sok mindent már a gyakorlatban kell megtanulniuk, ez komoly versenyhátrány, amikor a globális piacon kell küzdeni.

Másrészt, a hazánkban székelő multinacionális vállalatok előszeretettel csábítják el a tehetséges magyar munkaerőt. A startup vállalkozások ezt gyakran saját részvényesi programmal próbálják kompenzálni, tehát az alkalmazottak egy idő után részt kapnak a cégből, de olyan cég is akad, amelynél az alkalmazottak eleve tulajdonosok is lesznek. Ez a külföldön egyébként a nagyvállalatoknál is számos helyen alkalmazott üzleti kultúra a már fent említett „jó csapat" személetet tudja erősíteni.

A Startup Ranking interneten és a közösségi médián mért befolyása alapján számos startup vállalkozást rangsorol a világ minden tájáról. Ide bárki, bármikor bejegyeztetheti kezdő vállalkozását, s ennek népszerűségét a Startup Ranking munkatársai folyamatosan egy listán teszik közzé.

A jelenlegi első helyen az otthonok bérbeadását közvetítő Airbnb áll, de a top tízben egy magyar cég, a Prezi is helyet kapott. Az országok listáján hazánk 235 regisztrált vállalkozással egyébként elég előkelő helyen, a 26-dik helyen szerepel a startupok listáját tekintve. A legtöbb feltörekvő vállalkozást a startupok hazájából, az Egyesült Államokból regisztrálták, több mint 37 ezret.

Az interneten legnépszerűbb magyar startupok (Forrás: Startup Ranking)

Magyar helyezés Nemzetközi helyezés Cégnév 1. 9. Prezi 2. 116. LogMeIn 3. 526. NoSalty 4. 690. Moly 5. 715. Netpincér 6. 763. Stockfresh 7. 850. AIDA64 8. 884. Namemesh 9. 966. Bónusz Brigád 10. 1063. Tresorit