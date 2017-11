Összefog a Suzuki és a Toyota az elektromos autók piacán

Az Origo több alkalommal is írt arról, hogy India mostani kormányzata nemcsak elkötelezte magát a megújuló energiák mellett, hanem erőltetett menetben kívánja végrehajtani a fordulatot. Nemrégiben például azt jelentették be, hogy százezer elektromos riksára szeretnék cserélni az utakon most futó benzines taxikat, így drasztikusan visszafogva a károsanyag-kibocsátást. Csakhogy India e-jármű igénye akkora, hogy kérdéses, meg tudnak-e birkózni azzal a gyártók. Most úgy tűnik, a japánok nem tétlenkednek tovább, és bevállalják az autógyártás történetének egyik legnagyobb küldetését.

Egyes európai országok mellett, India is közölt egy fontos céldátumot a hagyományos meghajtású gépjárművek kivezetésével kapcsolatban. A kormány korábban bejelentette, azt szeretné, hogy2030-tól kezdődően megszűnjön a benzines és dízeles autók értékesítése az országban. Az ijesztően közeli dátum még az új üzleti lehetőségben érdekelt gyártókat is megrémítette, hiszen ahogy a Tesla példája is mutatja, az igény sokkal nagyobb az e-autókra, mint amennyit a vállalatok zökkenőmentesen ki tudnak szolgálni. A kormány év végére az irányelv újragondolását ígérte, azonban a japánok rászánták magukat arra, hogy ellássák e-járművekkel az óriási országot.

Ismerős terepen lesznek még nagyobbak

A Suzuki és a Toyota bejelentette, összefognak azért, hogy India minél hamarabb megvalósíthassa az e-autókra való átállást - írja a Quartz. A két nagynevű autógyártó kooperációjában a Suzukié lesz a kifejezetten az indiai piacra szánt e-autók gyártása és az értékesítései feladatok ellátása. Az autók szervizhátterét és a támogatást a Toyota adja majd. Ha sikeres lesz az együttműködés, azzal a két japán cég kielégítheti India e-autó éhségét. Így az országnak vélhetően nem kell jelentős engedményeket tenni az energiafordulat megvalósításának ezen a színterén.

A japánok nem is akarnak sokat várni, hanem úgy tűnik, rögtön a tettek mezejére lépnek. A bejelentésben azt ígérik, 2020 körül mutatják be a kifejezetten India számára készített első modellt.

Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, a felkelő nap országának nem ismeretlen az indiai terep. A személyszállító autók piacának nagyjából 50 százalékát most is a Suzuki ottani leányvállalata uralja.

Mindenki egymásra lesz utalva

A bejelentést követő kommentárok két dolgot emelnek ki. Az egyik, hogy legalább két ekkora cégre van szükség ahhoz, hogy kielégíthessék azt a hatalmas e-autó szükségletet, amelyet India várhatóan hamarosan jelenteni fog a globális gazdaságban. A másik pedig a költségek vonatkozása. Az e-autók gyártása még nagy mennyiségben sem olcsó, az indiai jövedelmi viszonyok pedig sokkal szerényebbek, mint a nyugati országokban, vagy épp Japánban.

Ezt persze a Suzukinál is tudják, amely indiai leányvállalatánál havonta most is mintegy 150 ezer autót gyárt – igaz, ezek hagyományos meghajtással készülnek.

Noha az e-autók gyártását a Suzuki fogja végezni, a technológia vélhetően a Toyotától fog érkezni.

Utóbbinak a másik riválissal, a Mazdával kötött, jóval korábbi együttműködése révén, megvan a kellő tapasztalata és háttere ahhoz, hogy sikeresen vegyen részt a projektben.

Ugyanakkor továbbra is sarkalatos kérdés az akkumulátorok árainak problémája. Az iparági sajátosságok szerint az akkumulátorok a jármű teljes előállítási költségeinek 50 százalékát teszik ki. Ugyan a Suzuki nemrég elkötelezte magát egy akkumulátorgyár építése mellett, amelybe 180 millió dollárral száll be, várhatóan ez sem lesz képes csökkenteni az indiai járművekbe szánt akkumulátorok előállítási költségeit.

Az elemzők azt mondják, hogy a Suzuki-Toyota-együttműködésnek akkor van esélye a sikerre, ha jól szervezett, helyi beszállítóiláncra támaszkodnak majd Indiában.

Ez ugyanis segíthet lejjebb nyomni a gyártás költségeit. A másik vonatkozás az említett akkumulátorprobléma. A PwC elemzője szerint ez egészen egyszerűen élet-halál kérdése az e-autók szektorában. Abdul Majeed úgy véli, valamelyik gyártó kénytelen lesz előbb-utóbb jelentős innovációval előrukkolni a kérdésben ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a költségeket. Ez akár a most az indiai piac ellátására készülő Toyota-Suzuki-páros is lehet.