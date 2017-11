Több befektetési bank is használja már a mesterséges intelligenciát (MI) a mindennapi teendők elvégzéséhez. Az MI gyakran képes hatékonyabban megoldani az összetett feladatokat, mint az emberi agy, ezért előszeretettel használják a technológiát nagyobb mennyiségű adat elemzéséhez, vagy éppen piaci trendek előrejelzésére. A Wells Fargo viszont azon kevés befektetési bank közé tartozik, amely nemcsak tehermentesítésre használja a mesterséges intelligenciát, hanem annyira megbíznak benne, hogy még befektetési tanácsokat is kínálnak a gép elemzése alapján.

Aiera, a Wells Fargo egyik munkatársa az utóbbi időben egyre több feladatot lát el a cégben. A befektetők körében is nagyon népszerűek a tanácsai, és elég magas százalékban képes helyesen előre jelezni egyes trendek alakulását. Aiera azonban nem ember, hanem egy mesterséges intelligenciával felszerelt program, amit Ken Sena, a cég egyik elemzője hozott létre.

Aiera az első lépés egy robotizált Wall Street irányába, ahol már nem lesz szükség elemzőkre, legalább is emberekre nem, hiszen a gépek valószínűleg pontosabban megoldják majd a nagy adathalmazok elemzését igénylő munkát. A mesterséges intelligencia most bizonyíthat igazán, hiszen a Facebook-részvények és maga a cég is szárnyal, de a program mégis azt tanácsolta, hogy érdemes eladni.

Aiera egész nap nyomon követi a legfontosabb történéseket. Cikkeket olvas, figyeli a közösségi médiát, megnézi a vállalatok pénzügyi jelentéseit, és több mint 500 részvény mozgását elemzi folyamatosan. Ellentétben az emberekkel a robot nem tart kávészünetet, nem ebédel, és nem megy haza, vagyis a nap 24 órájában képes elemezni a piaci mozgásokat.

A mesterséges intelligencia úgy lett programozva, hogy az emberi érzelmeket is keresse a hírekben, közösségimédia-bejegyzésekben vagy nyilatkozatokban.

A felfedezett érzelmeket ezután összeveti a vizsgált részvénnyel, és megpróbálja kideríteni, hogy az olyan különböző érzések, mint a harag, félelem, szomorúság vagy öröm, milyen hatással vannak a részvény árfolyamára.

Aiera több ezer cikket olvasott el azzal kapcsolatba, hogy Moszkva tavaly miként próbálta meg Facebook-reklámokkal befolyásolni az amerikai elnökválasztást. A program arra a megállapításra jutott, hogy az emberek többsége negatívan reagált a hírekre, megharagudtak a cégre, vagyis ebből eredően sokan fogják eladni a részvényeiket. A Wells Fargonal dolgozókat meglepte a szoftver elemzése, és többen is elmondták, hogy kicsit kellemetlenül érintette őket a dolog,

hiszen néhány nappal korábban a pénzintézet elemzői még jó besorolást adtak a Facebook-részvényeknek.

Azonban nem volt mit tenni, nyilvánosságra kellett hozni az elemzést, amit aztán a befektetők is elolvastak. Az apró hiba ellenére, a rendszer készítője Sena úgy véli, hogy a bankok nem hagyhatják figyelmen kívül az egyre gyorsabban fejlődő mesterséges intelligenciát. Ugyan rengeteg jól kereső munkát fog elvenni a pénzügyi világban, de elkerülhetetlen a változás, és az elemzőknek is van mit tanulniuk az ilyen típusú szoftverektől.

Aiera egyébként remek hatékonysággal végzi a munkáját, de egyelőre csak rövid távú befektetéseket kínál a bevállalós ügyfeleknek. A nyolcórás tanácsai 88 százalékban jönnek be, a nyolcnapos előrejelzései sem rosszak, mert elérik az 58 százalékos hatékonyságot. A Bloomberg szerint egy nagyon fontos dolog kiderült a Facebook-előrejelzéssel kapcsolatban, méghozzá az, hogy a program, ha úgy látja jónak, képes negatív tanácsokat is adni.

Egy bróker kétszer is meggondolja, mielőtt pusztán a rossz sajtó miatt felhívja az ügyfelét, hogy adja el a részvényeit, Aierát azonban nem befolyásolja saját egója. A befektetési bankok általában csak akkor teszik az "eladásra javasolt" címkét egy részvény neve mellé, amikor annak ára már elkezdett zuhanni. Aiera viszont egy felfele ívelő részvény eladására buzdított.

Mike Mayo, a Wells Fargo egyik vezető pénzügyi elemzője úgy gondolja, hogy az elkövetkező tíz évben még nem kell attól tartani, hogy a mesterséges intelligencia átveszi az emberek helyét a Wall Streeten. Azonban azt ő is elismerte, hogy

a bankok egyre takarékosabbak, és a ranglétra alján dolgozó elemzők munkája valóban komoly veszélyben van. Mayo szerint nincs szükség ötven olyan emberre, akik ugyanazt a munkát végzik, amikor egy gép önmaga is képes megoldani ugyanazt a feladatot, sokkal olcsóbban, és sokszor hatékonyabban.