Első pillantásra nem rossz biznisz zenésznek, vagy más előadóművésznek állni és azzal keresni a betevőre valót az Egyesült Államokban. Igaz, meggazdagodni is elég ritkán lehet belőle. A főállásban zenélők jövedelme csekély mértékben ugyan, de emelkedett idén tavalyhoz képest, ám a zenészeknek meg kell tanulniuk magukat menedzselni.

A hivatásos zenészeknek sokat kell gyakorolniuk – de nemcsak az előadó-művészetet, hanem azt is, hogyan lehetnek önmaguk még jobb menedzserei. A zenésznövendékeket képző iskolák közül a jobbakban már a közösségi médiával kapcsolatos ismeretek és a hálózatépítés legalább olyan fontos tananyag, mint például a hangszerismeret.

Rock around the clock

Tavaly átlagosan 34,56 dollárt keresett óránként egy zenész, vagy énekes az Egyesült Államokban, írja a Forbes. Idén már valamivel többet, 39,15 dollárt fizettek nekik óránként. Ez nem is rossz ahhoz képest, hogy a Payscale adatai szerint egy egészségügyi ápoló átlagos órabére 26 dollár, de a technikusoknak sem adnak többet óránként 30 dollárnál.

Ez azonban egyesek szerint lehetne magasabb is, és persze kiszámíthatóbb.

Hiszen a zenésznek akkor is élnie kell, ha éppen nem tesz eleget felkéréseknek.

Az amerikai munkaügyi nyilvántartások szerint tavaly kevéssel több mint 40 ezer ember dolgozott főállásban zenészként, énekesként, előadóként. A részletesebb statisztikai adatokból kiderül, közülük is a sportesemények promóciós feladatait ellátók (például a 'cheerleaderek') kerestek a legjobban (40 dollár óránként). De még több pénzt kaptak az előadóművészetekhez kapcsolódó háttéremberek: videós- és hangtechnikai szakemberek, az előadók ügynökei és menedzserei. Ezért egyesek szerint a főállású zenészek hatékonyabb önmenedzseléssel tehetnek szert magasabb jövedelemre.

Foglalkozása: zenész-önmenedzser

Iparjogi ismeretek, közösségi média használat, nyilvános szereplés, kapcsolatépítés – még csak nem is az összes készség és ismeret azok közül, amelyre napjaink zenészeinek és énekeseinek szüksége van az érvényesüléshez. Sőt, a korszerű multimédiás ismeretek elsajátításával, számos olyan feladatot is megoldhatnak önállóan, amelyhez korábban drága stúdióidőt kellett megfizetniük.

Az előadóknak sokkal többet kell tudniuk mint húsz, vagy akár csak öt évvel ezelőtt. Meg kell tanulniuk irányítani saját karrierjüket" – mondja Richard Kessler, a Mannes School of Music, New York-i zenészképző iskola dékánja.

Éppen ezért ebben az intézményben a vállalkozási ismeretek és a közösségi média használata éppúgy a tananyag része, mint a zenei képzés.

Az oktatási intézmény szerint, az a fontos, hogy a zenészek és énekesek ennek a kulturális-gazdasági közegnek valamennyi szegmensével tisztában legyenek,és azokban önállóan is helyt tudjanak állni. A legtöbb zenész és énekes ugyanis nem tud kizárólag a fellépéseiből megélni, így hiába a sok más foglalkozáshoz mérten jobb óradíj, ha az előadók nem kapnak felkéréseket.

Kessler szerint ezért a zenészeknek széleskörű ismeretekre kell szert tenniük. Volt olyan zenész, aki éveken át pincérként dolgozott, miközben elsajátította a számítógépes zenekészítés alapjait. Munkáira később a Victoria's Secret és a Christian Dior márkák cégeinél is felfigyeltek, és jól fizető megbízásokhoz juttatták. Mások befutott művészek számára vállaltak dalírói feladatokat, biztosítva ezzel megélhetésüket.

Zenészként dolgozni olyan, mintha egyszerre több kalapot hordanál. Egyszerre kell tudnod tanítani, zenét szerezni vagy szöveget írni, és közben fejlődni is" – mondja a manhattani zenészvállalkozók szövetségének igazgatója, Casey Molino Dunn. Szerinte roppant lényeges a sikeres önmenedzselés ebben a szegmensben.