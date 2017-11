A gyerekeket sem kíméli Kim Dzsongun diktatúrája

Észak-Koreában mindent bevetnek a rezsim irányítói, hogy ellensúlyozzák az országot sújtó gazdasági szankciók hatásait. Az Origo is írt azokról a változatos és szokatlan ötletekről, amelyeket a diktatúra talált ki az energiaellátás, vagy éppen az élelmiszerhiány problémájára. A legfrissebb hírek szerint azonban Észak-Korea még tovább merészkedik. Bár a jelenség nagyságrendje pontosan nem ismert, de az bizonyosnak látszik, hogy nő a gyermekmunka aránya a gazdaságban.

Nem csak egyes felnőtteket utasítanak arra Észak-Koreában, hogy „hűségadományokat” fizessenek, vagy ingyen dolgozzanak az arra kijelölt nagy állami projekteken, építkezéseken, a mezőgazdaságban művelt földeken – írja a Telepgraph. Értesülések szerint az árva, vagy utcára került gyermekeket éppúgy munkatáborokba rendelik, ahogy az iskoláskorúak mind nagyobb részének is rendszeresen munkát kell végezniük ott, ahol azt előírják számukra.

Szinte lehetetlen kiváltani

Észak-Koreával kapcsolatban nagyon nehéz bármivel kapcsolatban is teljes bizonyosságú kijelentést tenni. Annyi azonban bizton látszik, hogy az érvényben lévő szankciók mind nyomasztóbban nehezednek a világtól elszigetelt országra, és az abban élőkre. Ennek jele, hogy a rezsim bevezette a „hűségadomány” rendszerét,amely lényegében nem más, mint kötelező beszolgáltatás az államnak. Egyes források szerint, ez 45 fontnak (kb. 16 000 forint) megfelelő összeg, ami rizsben, vagy 200 kilogramm kukoricában is megfizethető családonként.

Már ha tudják azt teljesíteni. Sok átlagember számára ezek vállalhatatlan nagyságrendek, így számukra nem marad más hátra, mint munkát végezni az arra kijelölt területeken. Általában ezek építkezéseken vagy katonai létesítmények közelében végzett munkát jelentenek. A gyerekeknek viszont még választásuk sincs. Sokuknak muszáj részt venni olykor nehéz fizikai munkákban is. Nem tudni pontosan, mindez hány embert érint, de úgy tűnik, hogy

a szankciók miatt a rezsim még jobban rákapott az ingyenmunkára és ezen belül is a gyerekek foglalkoztatására.

Függetlenül attól, hogy a nemzetközi közösség többször felszólította az országot a gyakorlat felszámolására.

Árvák és iskolások is

Koreai nyelven „kkotjebi” a neve a hontalan, többségükben elvárvult vagy utcára kerül gyerekeknek. Ők hamarosan új otthonra lelnek, Kim Dzsongunék gondoskodásának köszönhetően. Folyamatosan szedik őket össze a nagyvárosok piacairól és vasútállomásairól, hogy aztán - például - az újonnan megnyitott Tongrim Árvaházba kerüljenek. A rezsim ezt a „gyerekek iránti szeretet" demonstrálásának nevezi, de a létesítmény afféle átnevelő- és munkatábor keverékeként működött korábban. Ide azok kerültek, akikben a rendszer ellenséget látott, de valamiért mégsem akarta elpusztítani őket. Mostantól kkotjebi gyerekek lakják be a helyet.

Az árvaházba kerülő gyerekeket – a megfelelő ideológiai képzés mellett – minden valószínűség szerint dolgoztatják is, egészen addig, amíg el nem érik azt a kort, hogy katonák lehessenek a hadseregben. Vélelmezhetően

5 éves koruktól már részt kell venniük a munkában, függetlenül egyéni sajátosságaiktól vagy attól, mennyire teljes az élelmezésük.

Ami pedig jó eséllyel hagy maga után kívánni valót. Ahogy az Origo megírta, az élelemellátás hamarosan ismét akut probléma lehet az ázsiai államban, ahol a gyerekek jelentős része alultáplált.

