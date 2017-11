Az elmúlt évek tapasztalatai és a piaci előrejelzések szerint Magyarországon 2018-ban tovább erősödik a napenergia szerepe és az ideinél is több napelemes erőmű építése indulhat el. Miután kevés szereplő képes beruházását saját forrásaiból finanszírozni, a bankok szerepvállalása rendkívül fontos ma Magyarországon – áll a Manitu Solar közleményében. Most új osztályozási rendszer segíti a beruházókat és a pénzintézeteket is.