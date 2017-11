900 milliárd forintos lehetőséget találtak a gazdaságban

A kis-és középvállalkozásoknak tovább kell növelnie a hazai exportban betöltött szerepét, valamint minél több cégnek be kellene kapcsolódnia az ipar 4.0 programba – mondta Lepsényi István, az NGM államtitkára a Századvég Gazdaságkutató Vállalkozások Magyarországa, finanszírozás, adózás, sikersztorik című szerdai konferenciáján.

Az ország eljutott egy stabil gazdasági és gazdálkodási környezetbe, amit a nemzetközi gazdasági közösség is elismert – mondta Lepsényi István. A Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztéséért felelős államtitkára szerint a foglalkoztatottság tovább növekszik, miközben a növekedés egyik korlátja mostanra a felkészült munkaerő egyre nagyobb hiánya lett. Magyarországon a kis-és középvállalkozások foglalkoztatják a legtöbb embert, de arányaiban egyre kevesebb embert foglalkoztatnak, ami annak köszönhető, hogy ezen cégek közül egyre többen lépnek át a nagyvállalati kategóriába.

Egyre kisebbek a terhek

Lepsényi szerint a kkv-k hatékonyságát kell növelni, amit nem csak pénzzel lehet növelni. Egyik legfontosabb dolog lenne, hogy a kisvállalkozások körében minél sikeresebb legyen a generációváltás. Mivel egy exportvezérelt gazdaságban élünk, ezért a kis-és középvállalkozásoknak is minél nagyobb szerepet kell vállalnia ebben, ráadásul pont a kisvállalkozói szektorban a legkisebb a kutatás-fejlesztési ráfordítás – mondta az államtitkár. A kormány egyértelmű célja, hogy a kkv-k egyre nagyobbak legyenek.

A Nemzeti Versenyképességi Tanács is alapvető szerepet tölt be a vállalkozások környezetének a javításában. Többek között az engedélyezési eljárások, a közműcsatlakozások esetében több fontos előrelépés is történt, de még mindig vannak komoly akadályok a cégek előtt – ismertette Lepsényi. Az átfogó bérmegállapodás révén folyamatosan csökkenek a munkáltatói terhek, így pár éven belül Közép-Európában a legkedvezőbb helyzetbe kerülünk. Az államtitkár külön kiemelte az ipar 4.0 programot, mivel azok a vállalkozások, akik ebbe bekapcsolódnak, azok külön állami támogatást kapnak. A gazdaság digitális átalakulása óriási lehetőségeket kínál, amit ha nem használnak ki a vállalkozások, akkor lemaradnak - mutatott rá Lepsényi István.

900 milliárdos finanszírozási igény

A következő öt évben a kormány tovább erősítené az MFB fejlesztési banki szerepét, javítaná a nemzetközi kapcsolatait, valamint többek között még jobban a piaci környezethez illesztené a bank működését – mondta Bernáth Tamás. Az MFB elnök-vezérigazgatója szerint a legfontosabb feladata a banknak, hogy olyan projekteket is finanszírozzon, amit kereskedelmi bankok nem tennének meg, de ebben csak olyan projektek lehetnek, amik egyébként finanszírozhatók lennénk. Körülbelül 900 milliárd forintnyi hitelezhető projekt lenne, ebből körülbelül 0,6-1,5 százalékos többlet gazdasági növekedést lehetne elérni – mondta Bernáth Tamás.

Az MFB vezérigazgatója elmondta a mostani uniós ciklusban körülbelül 1000 milliárd forintnyi visszatérítendő hitelt tud a bank kihelyezni. Eddig kétharmados igény érkezett a keretre, ami azt mutatja, hogy a piaci igény óriási. 5600 vállalkozás adott be igénylést, 1800 szerződés kötett, és közel 50 milliárd forintos kifizetés történt – tette hozzá. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy a következő években az uniós források szerepe csökkenni fog a következő években.

A mikro-, kis-és középvállakozások továbbra is tartanak attól, hogy a külpiacra lépjenek - mondta Urbán Zoltán. Az Eximbank vezérigazgatója szerint az OECD-n belül is a napokban döntötek arról, hogy újra kell definiálnia az exporthitelezést. Mostanra az Eximbank ügyfeleinek a 84 százaléka a kkv-k köréből kerül ki - tette hozzá. 862 milliárdra nőtt mostanra az Eximbank hitelállománya, amiből 257 milliárdot 2017-ben helyezték ki. Mindebből a hitelezési tevékenységből 134 milliárd forintnyi többletexport származott.

2021-re nagyon modern lesz a NAV

Kalocsai Kornél, az NGM miniszteri biztosa a NAV 2.0 programról azt mondta, mindenkit meg akarnak szólítani az adótudatosság kapcsán, és tovább szeretnék javítani a behajtási hatékonyságot. A hatékonyság növelés terén megmutatjuk a bűnözőknek meg tudjuk mutatni, hogy az áfacsalások esetében, hogyan tudja az adóhatóság a feltárást elvégezni, így elérhetjük azt, hogy távol tartsuk őket a bűncselekmény elkövetésétől – tette hozzá. Emellett kiépült egy támogató ügyfélkezelés az adóhivatalnál. Szeretnénk egy egységes adófolyószámla bevezetését, ami szintén nagyban segítheti majd az ügyfeleket – mondta Kalocsai. A cél, hogy 2021-re Európa egyik legmodernebb színvonalú e-adóztatási szolgáltatását építse fel a NAV.

A vállalkozások a GDP jelentős részét termelik, és a foglalkoztatottság 70 százalékát adják Magyarországon – mondta Pachner Róbert, a Századvég Gazdaságkutató operatív igazgatója. Egy vállalkozás alapvetően gondoskodik saját magáról, unkatársairól és az ötletekről. Ez a gondoskodás nagyon fontos a társadalom számára – tette hozzá. Egy kiemelten működő vállalkozás számára is nagyon fontos a finanszírozás, mivel bármilyen helyzetben szüksége lehet különféle pénzösszegekre. Hasonlóan fontos az adózás is – mondta Pachner Róbert.