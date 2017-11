Budapesten vendégeskednek a V4-országok meghatározó startupperei

Az év legfontosabb regionális startup eseményének, a V4 Startup and Innovation Tour (V4SIT) utolsó állomásának ad helyet Budapest november 30-december 1-jén. Az esemény egyben Magyarország 2017-es V4 elnökségének zárórendezvénye is, amelynek ideje alatt a magyar fővárosban vendégeskednek a közép-kelet-európai térség startup ökoszisztémájának meghatározó szereplői.

A kétnapos rendezvény egyik főszervezője a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő. Létrehozása óta eltelt nyolc hónap alatt a cég már több mint 100 befektetési döntést hozott, és 9,5 milliárd forint támogatást ítélt oda magyar startup vállalkozásoknak. A szervezet ezzel több ügyletet tudhat magáénak, mint tavaly az egész piac.

A budapesti V4+ Startup és Innovation Days célja egy olyan hagyományteremtő startup ökoszisztémát építő eseménysorozat megrendezése, amely lehetővé teszi, hogy Budapest Európa és a régió meghatározó innovációs központjává váljon, és ezzel hozzájáruljon a magyar nemzetgazdaság kitörési pontját jelentő digitális gazdaság és hazai innovállalatok fejlődéséhez. A budapesti főeseményt megelőzi a másik három V4 ország fővárosában tartott, helyi innovációs közösségeket összefogó tematikus startup versenysorozat.

Ezekben a napokban Budapesten vendégeskednek a Visegrádi Országok meghatározó startupperei, valamint a térség startup ökoszisztémájának meghatározó szereplői, akik a V4 Startup and Innovation Day (SID) rendezvényein vesznek részt. A két napos programsorozat az eddig Pozsonyban, Prágában és Varsóban megrendezett V4 Startup and Innovation Tour eseménysorozatának zárórendezvénye. 2017-ben Magyarország a V4-ek soros elnöke, az ehhez kapcsolódó eseménysorozat ugyancsak a SID-el zárul. Az esemény nem csak Magyarország, de a régió meghatározó szereplőinek összefogását, stratégiai partnerségét jelenti.

Az idén először, hagyományteremtő céllal megrendezett SIT célja, hogy Budapest valóban a régió meghatározó innovációs központjává váljék és felkerüljön a nemzetközi startup térképre.

Az eseménysorozatot a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az MFB, a Magyar Nemzeti Kereskedőház, az állami Hiventures Kockázati Tőkealap Kezelő, valamint az Enterprise Hungary együttműködésében valósul meg.

A két napos eseménysorozat első napján a regionális és a hazai innovációs ökoszisztéma 200 legjelentősebb szereplője (startupok, mentorok, vállalati innovációs szakemberek) jelenlétében adják át a Hiventures V4 Startup Awards díjakat, ahol számos kategóriában választják ki a regionális vállalkozói közösség kiemelkedően teljesítő tagjait.

A SID második napja egy szakmai konferenciával kezdődik, amely során a résztvevők megismerkedhetnek az innovációs politika eszközeivel, a kockázati tőke piacon működő állami szerepvállalás módszereivel, valamint a magyar EU-s forrású kockázatitőke finanszírozási modellel is.

Este, a rendezvénysorozat zárásaként tartják a Get in the ring regionális startup verseny döntőjét. A SIT közép-európai állomásain a workshopok és vitaindító előadások mellett ugyanis startup versenyekre is sor került. Ezek előselejtezők voltak, amelyeken a legjobban szereplő induló vállalkozások bejutottak a budapesti regionális döntőbe. A Get in the ring során kiderül, hogy ki lesz 2017-ben a régió legígéretesebb startup vállalkozása.

Részletes programot itt talál az eseményről.