Elon Musk 300 ezer dollárt keresett egy meglepő húzással

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk márciusban viselte a Boring Company feliratú baseballsapkát, amiből körülbelül 15 ezret adtak el október óta.

A milliárdos cége 300 ezer dollár (80 millió forint) bevételt termelt a cégvezér baseballsapkájának köszönhetően.

Musk alapította a Boring Company alagútépítő céget, miután dugóban ragadt Los Angelesben. Az ötlete, hogy egy sor gyorskocsi alagúttal hálózzák be a kaliforniai várost nagy sikereket ért el, azóta már New York és Texas is érdeklődött a lehetőség iránt.

A baseballsapka október óta kapható, ára 20 dollár (5.300 forint) – a sapkából nagyjából 15 ezret értékesítettek.

A cégvezért elmondta, hogy az eladásokból tovább fejleszti a Boring Companyt.