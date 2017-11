Hatalmas kedvezményekkel indul a Fekete Péntek

A Fekete Péntek az Egyesült Államokból indult és hagyományosan minden évben a hálaadást követő első péntekre esik. A boltok ilyenkor komoly leárazásokkal készülnek a vásárlók rohamára. Az utóbbi években Magyarországon is egyre népszerűbb lett az év egyik legforgalmasabb kereskedelmi napja, ezért rengeteg bolt készül leárazásokkal és különleges akciókkal a mai napra.

Tavaly mintegy 2,1 millió felnőtt vásárolt a Fekete Pénteken, idén ez már meghaladhatja a 3,3 milliót. Az esemény nemcsak online, hanem offline is sikeresnek bizonyul. A 2,1 millió vásárló közül tavaly 800 ezren csak az ilyen akciót hirdető webshopokon, míg 510 ezren a Black Friday-t hirdető üzletekben vásároltak, 700 ezren pedig online és offline egyaránt kihasználták a kedvezményes időszakot.

Felkészültek a hazai boltok

Az eMag több mint 600 ezer termékkel készült a mai eseményre. A vállalat szinte minden kategóriában előállt akciókkal, beleértve a játékokat, televíziókat, de még gumiabroncsot is leárazva lehet vásárolni.

Mindemellett 65 000 akciós kis- és 27 000 nagy háztartási készülék várja a látogatókat.

A legnépszerűbb kategóriákban bőven lesz választék. A mobiltelefonból 29 000, táblagépből 9500, laptopból 9000 darabbal indít az eMAG, míg az akciósan megvásárolható okoseszközök száma eléri majd a 8 ezret, az akciós játékkonzolok száma pedig meghaladja a kétezret.

Az Extreme Digitál már egy héttel korábban megtartotta a Fekete Pénteket, 80 ezer terméket vettek az akcióvadász vásárlók, akik összességében körülbelül egymilliárd forintot spóroltak a vásárlással. A legtöbb érdeklődő náluk reggel 7 óra 20 perckor volt a webáruházban, ekkor hatvanezren böngészték a kínálatot egyidejűleg.

A nagy sikerre való tekintettel, ma is beszálltak a vásárlókért folytatott versenybe.

A múlt heti Fekete Péntek vásárlói között az Extreme Digitalnál a férfiak voltal többségben (57,1 százalék), míg a nők aránya 42,9 százalékot tett ki. Korcsoport szerint a legnagyobb arányban a 25-34 éves korú (34 százalék), illetve a 35-44 éves korú (30 százalék) felhasználók költöttek ezen a napon.

A tavalyi 38 százalékról 50 százalékra emelkedett a bolti átvételt kérők aránya, ami azt mutatja, hogy a magyar vásárlók jobban szeretik jól megnézni a kiválasztott terméket a vásárlás előtt és személyesen kifizetni a rendeléseket.

A Fashion Days is rengetek érdeklődőre számít. A divatportál szerint a magyar eladások az előző évekhez képest 95 százalékkal nőhetnek a hatalmas leértékelések miatt, és ha a becslés beigazolódik, a Fashion Days idén meg is duplázhatja a tavalyi, 570 ezer eurós Black Friday bevételét.

Az akció november 23-án este kezdődik, és három napig, november 26-ig tart.

A Media Markt az idén harmadik alkalommal elvégzett reprezentatív kutatásából kiderül az is, hogy négyből három ember webáruházból tervezi beszerezni a kiszemelt műszaki terméket. A felmérés azt mutatja, hogy a vásárlást tervezők 35 százaléka tudatosan készül, előre kiszemeli a vágyott műszaki cikket. 44 százalék ugyan nem választja ki a konkrét terméket, de tudja, mire van szüksége, és abban a termékkategóriában keresi majd a legjobb ajánlatot.

Az Euronics műszaki áruházlánc idén a szórakoztató elektronikai termékek, valamint az okostelefonok megnövekedett forgalmát jósolja. November 20. és 26. között az áruházlánc egy egész héten keresztül várja a vásárlókat.

Mire érdemes figyelni?

A K&H Bank összegyűjtött néhány tippet, amivel elkerülhetőek a Fekete Péntek csapdái és a kontroll nélküli költekezés, emellett arra is figyelmeztet, hogy ez egy kitűnő alkalom gyermekünk pénzügyi tudatosságának fejlesztésére.

A bank szerint fontos jól tájékozódni a vásárlás előtt. Érdemes kicsit utánanézi az egyes termékek, szolgáltatások nagyságrendi értékének és átgondolni mennyi pénzt szán azokra. Ezzel megelőzhető a túlzott költekezés. A lista írása is jó megoldás lehet, így nyomon lehet követni a vásárlást és tényleg csak a szükséges dolgokra koncentrálni.

A járulékos költségeket is jó figyelembe venni. A végösszeget és talán a vásárló döntését is befolyásolhatja, hogy van-e külön költsége a házhozszállításnak.

Sokszor előfordul az is, hogy a különböző webshopok szuper kedvezményes ajánlatokkal csábítanak be vevőket, majd a készlet kifogytára hivatkozva egy kisebb kedvezményes ajánlatot adnak. Ilyenkor már általában kialakult a vásárlási szándék, szinte magunkénak érezzük az adott terméket és nehéz róla lemondani. Ez egyfajta alku szituáció, ahol fel kell ismernünk, hogy mekkora engedményt is kaphatunk valójában.

A vírusvédelemmel foglalkozó G Data arra figyelmeztette a vásárlókat, hogy megszaporodtak a csaló webáruházak, ezért nagyon körültekintően kell eljárni a vásárlás során. Mind a magyar, mind a külföldi webáruházak esetén érdemes betartani az alapvető biztonsági javaslatokat. Először is a böngésző címsorában keressük a böngészési forgalom titkosítását jelző https kapcsolatot (lakat ikon vagy zöld https felirat), és csak akkor vásároljunk, ha adatainkat titkosított kapcsolaton keresztül adhatjuk meg.