Hamarosan megszűnhet az illegális zeneletöltés

A kínai vezetés az utóbbi időben komolyan próbál változtatni az ország imázsán. Hatalmas fejlesztésekbe kezdtek a megújuló energiák területén, sürgetik az átállást az elektromos autókra, próbálják mérsékelni a környezetszennyezést, valamint úgy tűnik, hogy egyre fontosabb számukra, hogy megszüntessék a hírhedt illegális kínai zeneletöltés, zenemásolás piacát, amely az ország egyik

szégyenfoltjának számít. A digitális kalózkodásból azonban nagyon hamar legális zenei kartell jöhet létre a Tencent alakjában.

Régóta akarnak a különböző kiadók betörni az illegális letöltések és a kalózkodás uralta kínai zenei piacra, amely jelenleg a világ talán legkecsegtetőbb és leginkább kiaknázatlan területe. Mostanában azonban mintha megkezdődött volna ennek az iparágnak a kifehérítése is, a változás élén pedig az egyik legnagyobb kínai cég, a Tencent áll.

Egy ideig divatosak voltak az úgynevezett exkluzív szerződések az ázsiai ország vezető internetes cége és a nemzetközi kiadók között, de a pekingi kormány megelégelte ezt a gyakorlatot és más módszerrel szeretné rendezni a helyzetet és újraosztani a piacot.

A Tencent riválisai hosszú ideje vártak erre a kormányzati lépésre, hiszen a kizárólagos partneri megállapodások miatt, gyakorlatilag a teljes kínai zeneipart kisajátította a vállalat, a többieknek pedig esélyük sem volt labdába rúgni. De nemcsak a kínai konkurenciának jön jól az állami beavatkozás, hanem a nyugati zeneszerzők és kiadók számára is új lehetőségeket teremthet az átszervezett zenei szektor.

Az iResearch szerint csak idén 59 százalékkal, 455 millió dollárra fog nőni a kínai piac értéke.

IFPI pedig kiemelte, hogy emellett hatalmas előny Kína számára, hogy a lakosság döntő többsége online hallgat zenét.

Stu Bergen, a Warner Music nemzetközi kereskedelemért felelős igazgatója úgy gondolja, hogy jelenleg mindenki be akar törni Kínába és már ugyanolyan piacmeghatározó országnak tekinthető, mint az Egyesült Államok.

A Tencent a piacvezető a kommunista országban, övé a piac 78 százaléka, de a vállalathoz köthető többek között a rendkívül sikeres League of Legends játék, valamint a 900 millió felhasználóval rendelkező WeChat is.

A rendkívül tőkeerős vállalatnak nem okoz gondot túllicitálni a riválisokat, hogy megszerezzék a legfontosabb forgalmazói szerződéseket. A nemzetközi kiadók pedig örömmel kötnek a Tencenttel megállapodást, mert ezek a forgalmazók már nagyon szeretnének az országon belülre kerülni.

Az egyik befektető arról beszélt, hogy milyen eszméletlen pénzeket kínált a kiadóknak a Tencent, csak hogy a vetélytársaknak esélye se legyen egy-egy nagyobb sztár, vagy sláger megszerzésére, miközben tisztában voltak vele, hogy néhány üzletüket sohasem tudják majd jövedelmezővé tenni a magas bekerülési költsége miatt.

De ez sem tántorította el őket, mert egyetlen céljuk a riválisok kiiktatása volt, bármi áron.

A kínai National Copyright Administration még szeptemberben szólította fel a vállalatokat, hogy ne kössenek több kizárólagos szerződést a kiadókkal. Ezzel próbálták meg feléleszteni a versenyt a szektoron belül, hiszen az semmiképpen sem nevezhető normális dolognak, hogy a Tencent kezében van a szerzői jogok többsége.

A zenei kiadók viszont válaszul csak annyit közöltek, hogy az "exkluzív szerződés" pontatlan elnevezés. Szerintük ez inkább egy licenc megállapodás, ahol a szerzői jogokat egy adott cég veszi meg, viszont utána más piaci szereplőknek is továbbadhatja a licenc jogokat, hogy ők is használhassák a zenéket. Bergen úgy véli, hogy a Tencent később másoknak is átengedi majd a jogokat és éppen ezért nem áll fenn exkluzivitás.

A Tencent jövőre szeretné a tőzsdére vinni zenei részlegét a Tencent Music-ot. A jövőbeli befektetőknek azonban most csak a megvásárolt szerzői jogokat tudják egyelőre felmutatni, de vélhetően így is magasra tudják majd tornászni a vállalat értékét, és képesek lesznek komoly tőkét bevonzani.

A Tencent Music 700 millió felhasználóval rendelkezik. Az ingyenes oldal jelenleg főleg reklámokkal szerez bevételt, de becsléseik szerint 2018-ban már közel 20 millió előfizetőjük lehet, annak köszönhetően, hogy a kalózkodás helyett egyre inkább a legális, de ingyenes platformok felé terelik a zenerajongókat.

Mark Mulligan elemző nem feltétlenül hisz a számoknak, mert szerinte azok azt sugallják, hogy a kínai lakosság legalább kétharmada aktív felhasználó. Ez pedig nem lehetséges, hiszen több olyan régió is van Kínában, ahol az internet hiánya, vagy éppen annak lassúsága nem teszi lehetősvé ezt a fajta zenefogyasztást.