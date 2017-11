Gyerekhalálok miatt bútorokat hív vissza az IKEA, tarolt a Fekete Péntek

A héten főszerepet kapott az IKEA és a gyilkos bútorok. A benzinesek örülhettek, hiszen egy hét alatt kétszer is csökkent a benzin ára. Kiderült az is, hogy már a vállalatok is aggódnak a zaklatások miatt, és ezért egyre többen mondják le a karácsonyi bulikat, valamint hazánkban is hatalmas sikert aratott a Fekete Péntek.