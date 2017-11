Közbeszerzések: Több szerződés, kevesebb eljárás, magasabb bírság

Kiugró volt az idei év a közbeszerzések szempontjából, mivel a megrendelők 4700 milliárd forintnyi eredményes szerződést kötöttek - mondta Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke hétfőn az M1-en.

Kiemelte, hogy a hatóság - Európában egyedülálló módon - nem csak a szerződések előkészítését, de azok végrehajtását és módosítását is ellenőrzi.

Ezt a fajta vizsgálatot tavaly kezdte a hatóság, 2016-ban 186 eljárást zártak le, ezek egyharmadában jogorvoslati eljárást indítottak és 124 millió forint bírságot szabtak ki. Idén novemberig ugyan kevesebb ügyet vizsgáltak, 104 ellenőrzést zártak le, 46 esetben indítottak jogorvoslati eljárást, de a tavalyi többszörösét, mintegy 330 millió forint bírságot szabott ki a Közbeszerzési Döntőbizottság.

Súlyos közbeszerzési jogsértésre példaként említette, ha a vállalt alvállalkozókat nem jelentik be, amelynek következménye akár 90 napos eltiltás is lehet a közbeszerzésektől. Emellett volt egy olyan beruházás is, ahol silányabb anyagminőséggel dolgoztak - tette hozzá.