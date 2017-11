Magyar-kínai vegyesvállalatot alapít a Magyar Posta

Kínai-magyar vegyesvállalatot hoz létre a Magyar Posta Zrt. két kínai logisztikai társasággal közösen, 3 millió eurós (900 millió forint) törzstőkével, az erről szóló megállapodást a felek hétfőn írták alá a Budapesten megrendezett kínai-kelet-közép-európai csúcstalálkozó üzleti fórumán - közölte a Magyar Posta az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a közös vállalattal lehetőség nyílik arra, hogy a Kínából érkező küldemények gyorsabban érjenek célba Európában és Magyarországon, a tervek szerint az első küldemények a közös vállalaton keresztül 2018 első negyedévének végén érkeznek Magyarországra.

A létrejövő vegyes vállalat, a Chinese-European Supply Chain Zrt. 35 százalékos tulajdonosa a Magyar Posta Zrt., szintén 35 százalékos tulajdonos a sanghaji székhelyű ZTO Express és 30 százalékos tulajdoni résszel rendelkezik a Ningbo Talents IT Co. Ltd.

A vegyesvállalat célja egy európai logisztikai bázis kialakítása, amelynek feladata a Kínából érkező küldemények hatékony kezelése és a magyar címzettekhez, valamint más európai országokba való továbbítása. Az ügyfelek legfőbb igénye az, hogy minél gyorsabban megérkezzen a megrendelésük, és ezzel a lépéssel nagymértékben lerövidülhet a szállítási idő Kína és Európa, illetve Magyarország között.

A Magyar Postának nem csupán jelentős árbevétel-növekedést hozhat az együttműködés, illetve az új vállalat megalakulása, hanem lehetőséget ad arra is, hogy növekvő piaci részesedésével a kelet-közép-európai áruszállítási piac meghatározó szereplője legyen - mondta a közleményben Illés Zoltán, a vállalat elnök-vezérigazgatója.

A Magyar Postánál egyre jelentősebb szerepet kap a nemzetközi tevékenység. A nemzetközi forgalomhoz köthető bevételek nagysága és aránya az elmúlt években folyamatosan nőtt, jelenleg a bevételek 11 százaléka származik ebből. A Kínából Magyarországra érkező levélküldemény mennyisége a teljes import levélvolumen 36 százalékát teszi ki. A Magyar Posta Zrt. a belföldi CEP (Currier-Express-Parcel, magyarul futár-expressz-csomag) piacon piacvezető 34 százalékos részesedéssel.

A ZTO Express küldeményvolumen alapján 2., árbevétel alapján piacvezető szereplő a kínai CEP piacon. Tavalyi évben az összes küldemény 14 százalékát a ZTO szállította Kínában, olyan partnerekkel működve együtt, mint például az Alibaba vagy a JD.com.

A Ningbo Talents IT Co. Ltd. logisztikai technológiával foglalkozik, tevékenysége kiterjed monitoring rendszerek hardver- és szoftverfejlesztésére, intelligens nyomkövető termékek tervezésére, gyártására és értékesítésére is.