A nepáli kormány megerősítette, felmondták a Kínával korábban kötött megállapodást az országukban tervezett hidro-erőmű megépítésére. A kínai cégcsoport helyett az állami, villamos energiával foglalkozó ügynökség vághat bele a gigantikus vállalkozásba.

Kína mellett India is lobbizott azért, hogy ottani illetőségű vállalatok építhessék meg Nepál legújabb, 1200 megawatt kapacitásúra tervezett erőművét. Ám hiába vannak mindkét országnak korábból meglévő energetikai érdekeltségei a sajátos földrajzi adottságú Nepálban, végül úgy tűnik, mindketten hoppon maradnak.

Most önállóan akarják megcsinálni

Nepálnak és Albániának legalább egy közös vonása van: mindkettő óriási, kiaknázatlan vízenergia-potenciállal rendelkezik. Ahogy az Origo is megírta, Albánia lényegében erre támaszkodva hajtotta végre az energiatermelési fordulatot, de még mindig van potenciál az ország folyóiban. Nepálban hasonló a helyzet. A himalájai folyók gazdagon szabdalják az ország területét, és az összesen több mint 3000 kis termelőegység számos hegyi falvat és térséget ellát energiával. A kormány most egy óriási erőmű létesítésével kíván lendületet adni a villamosenergia-ellátásnak.

Ugyanakkor sajátos helyzet állt elő azzal, hogy az ország vezetése végül úgy döntött, Nepál a saját állami vállalatát bízza meg a legújabb szupererőmű fejlesztésével a kínai és az indiai aspiránsok helyett – írja a CNBC. Ehhez persze az is kellett, hogy Nepál az utóbbi években stabilizálja energiatermelését, amelyhez eddig épp a két nagy szomszéd vállalatai nélkülözhetetlenek voltak. Katmandu egy állami tulajdonú kínai vállalat bevonásával épített 750 megawattos vízerőművet az ország nyugati részén, két indiai társaság pedig egyenként 900 megawattos egységet húzhatnak fel az ország folyóira. Ezek azonban elsősorban India számára állítanak majd elő villamos energiát áramexport formájában, nem a nepáliaknak.

Katmanduban most a kínai partner után az indiai jelentkezőt is finoman elhajtották. A döntésről Puskhar Dhungel, aki az energiaügyi miniszteri és miniszterelnök-helyettesi pozíciót is betöltő Kamal Thapa szóvivője, egyszerűen azt a magyarázatot adta, kabineti döntés volt, hogy Nepál önállóan építse meg az új egységet.

Állami alapok

A kormány közölte, külön alapot állítanak föl a projekt finanszírozására. Az állami vállalatnak a tervek szerint nyolc éven belül kell elkészülnie a munkálatokkal. Az erőmű kapacitása 1200 megawatt lesz, és globális viszonylatban is tekintélyes summát,

2,5 milliárd dollárt (mintegy 600 milliárd forint) fog felemészteni az építése.

A helyszín a Budhi Gandaki folyó lesz.

Ugyanakkor a helyzetet bonyolítja, hogy a kivitelezésbe be kell vonniuk indiai vállalatokat is. Ám a kínaiak jóval nagyobb érdeklődést mutatnak a világ egyik legszegényebb országának számító Nepál kínálta befektetési lehetőségek iránt, mint India. Előbbi idén tavasszal több mint 8 milliárd dollárnyi befektetésről adott szándéknyilatkozatot, míg India csak 300 millió dollárt tervez ott elkölteni. De ha ez nem lenne elég, Nepálban választásokat tartottak november 26-án, az ellenzéki baloldali erők pedig még korábban bejelentették, ha ők kerülnek hatalomra, visszahívják az eredeti kivitelező kínai vállalatcsoportot a munka elvégzésére.