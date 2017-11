Úgy tűnik, nem valamelyik öntudatára ébredő szuperszámítógép, hanem a világpolitika meghatározó szereplőinek konszenzushiánya okozhatja azt, ha mindent letaroló robotok elől kell menekülni - derül ki az AsiaTimes összeállításából. Vagy épp mesterséges intelligenciák elől, amelyek tulajdonképpen nem is robotok, hanem önállóan döntő harci egységek. Bármennyire is más érzés lehet ilyenek elől szaladni, vagy azokkal megküzdeni, mint közönséges harci robotokkal, a problémát nem érdemes elbagatellizálni. Miközben egyes országok egyre több harctéri feladatra gépeket állítanak hadrendbe, addig a nemzetközi közösség évek óta képtelen megegyezni abban, mit minek nevezve lehetne használatát tiltani vagy korlátozni, mindenki számára elfogadható módon.

Megállapodás nélkül ért véget a múlt héten az ENSZ fegyverkezési szabályozásokkal foglalkozó konferenciája Genfben. A több mint 80 ország küldötte nem tudott egyezségre jutni abban, hogyan is kellene a fegyverek és a fegyverkezés legalapvetőbb fogalmait, jellemzőit meghatározni, egyáltalán, rendszerezni mindazt, amit fegyverek alatt ért és ismer a világ. Ez már 2013 óta így megy, amikor az erre vonatkozó kezdeményezések és egyeztetések elindultak.

A probléma azonban valószínűleg nagyobb, mint egyszerű kudarca a közös szemantika megtalálásának. Miközben nem sikerül dűlőre jutni a meghatározásban, addig mérvadó tudósok szerint ezzel az emberiség saját maga alatt vágja a fát. Ha ugyanis nem jön létre hamarosan konszenzus a nyitott kérdésekben,

a világ vezető katonai hatalmai számára nyitva marad a kapu, hogy saját elképzeléseik szerint robotizálják a harctéri feladatok ellátását,és mind fejlettebb, mesterséges intelligenciával felszerelt fegyverrendszereket fejlesszenek.

Többről van itt szó, mint például az emberi életet kímélő aknahatástalanító robotokról. Pusztító eszközök fejlesztését kellene keretek közé szorítani, ami egyelőre nem akar összejönni a globális világ meghatározó szereplőinek.

Autonóm Halálos Fegyverek – amikor maguktól megnyomják a piros gombot

Angolszász nyelvi környezetben 'lethal autonomous weapons', azaz LAWs névvel és annak rövidítésével illetik azokat a katonai robotokat, amelyek emberi beavatkozás nélkül is képesek kiválasztani és megsemmisíteni célpontjukat. Az évek óta zajló definíciós viták egyik sarokpontja az – röviden –, hogy a jelenlegi technológiák és hadrendbe állított fegyverek mellett, nem lehet egyértelmű határvonalat húzni az önálló/autonóm, illetve az automata rendszerek és eszközök között. A világ harcászata 2016-ban úgy állt, hogy még a legfejlettebb, „legönállóbb" eszközöknél is szükség volt valahol az emberi közreműködésre, általában a csapásmérés vagy támadás megerősítésében. S persze rögtön akad kivétel is: egyes, kizárólag védekezésre kifejlesztett automata rendszereknél már most sem szükséges az emberi közreműködés a feladat végrehajtásához, mégsem tekintik azokat autonómnak.A nemzetközi közösséget most már az foglalkoztatja, hogy a technológiai fejlődés miatt igen hamar olyan támadórendszerek jelenhetnek meg a harctéren, amelyeknél már szintén nem lesz szükség az emberi beavatkozásra, hanem teljes önállósággal hoznak hadászati és harctéri döntéseket. Ezeket várhatóan olyan fejlesztések hordoznák, amelyeket mesterséges intelligenciának lehet nevezni.