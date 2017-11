Történelmi mélypontra zuhantak a repülős utazások viteldíjai az elmúlt években, ám a légitársaságok így is hatalmas pénzeket kasszíroznak be egyéb szolgáltatásaikkal – hívja fel a figyelmet a CNBC. Az IdeaWorks és a CarTrawler iparági jelentése azt is megmutatja, ezen belül min keresnek a legtöbbet a légitársaságok.