Így hatnak a királyi esküvők a brit gazdaságra

Jövő tavasszal összeházasodik Harry herceg és jegyese, Meghan Markle. Az eseményre biztosan tömegek lesznek kíváncsiak a helyszínen és a tévék előtt is, de vajon milyen hatással lesz a ceremónia a gazdaságra? Ehhez ad jó támpontot Vilmos herceg 2011-es esküvője, ahol egészen meglepő módon a gazdasági növekedés lassulni kezdett, pedig az okok elég észszerűek.

Ha az embereket megkérdeznénk, hogy milyen hatással van egy királyi esküvő a brit gazdaságra, akkor vélhetően azt mondanák, hogy élénkíti azt.

Azonban a Financial Times most utánajárt, hogy van-e bármiféle kimutatható előnye az esküvőnek.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Harry herceg tavasszal megnősül, miután megkérte barátnője, Meghan Markle kezét.

A gazdasági lap kutatásából kiderül, hogy a királyi lakodalmaknak alig van gazdaságélénkítő hatása, sőt 2011-ben Vilmos herceg és Katalin hercegné ceremóniája után rosszabbul teljesített a brit gazdaság.

Míg 2011 első negyedévében Nagy-Britannia GDP-je 2 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, addig az esküvőt is tartalmazó második negyedévben már csak 1,3 százalékos volt a gazdasági növekedés.

Ennek oka nagyon egyszerű. Az áprilisi esküvő péntekre esett, emiatt eleve eggyel több munkaszüneti nap volt, mint amúgy szokott lenni. Mivel azonban gyakran a húsvét is erre a hónapra esik, és az Early May Day munkaszüneti nap is közel volt (május 1.), így sok brit úgy gondolkodott,hogy nincs alkalmasabb időpont a nyaralásra, mint ez az időszak.

Emiatt ugyan a belföldi turizmus is nőtt, de sokan külföldre repültek. Így nemcsak a munkaszüneti napok lassították a GDP-t, hanem a szabadságon lévő, a „termelésből" kieső britek is, akik közül többen az országon kívül költötték el pénzüket.

Emellett a brit statisztikai hivatal közlése szerint 2011 áprilisában

a szolgáltató ágazatok 1,2 százalékkal,

az ipari termelés 1,6 százalékkal, míg

a feldolgozóipar 1,4 százalékkal

esett vissza 2011. márciusához viszonyítva.

Egyetlen ágazat volt, amely növekedett, a kiskereskedelmi forgalom 2 százalékkal bővült, köszönhetően a magasabb élelmiszer-eladásoknak.

Jó hír azonban a brit gazdaságnak, hogy Harry herceg esküvője előre láthatóan nem lesz munkaszüneti nap, így nem esik ki egy napnyi termelés.

Egyelőre a pontos dátum nem ismert, csak az biztos, hogy májusban lesz a Windsori kastélyban, így a fent említett hatások akkor érvényesülhetnek, ha az esküvő közel esik az alábbi két munkaszüneti naphoz:

Május 7. (hétfő) - Early May Bank Day

Május 28. (hétfő) - Spring Bank Holiday

Természetesen ez alkalommal is van kivétel, Károly herceg és Lady Diana esküvője megdobta a turizmust, hiszen annyi külföldi volt kíváncsi az eseményre, hogy az jótékony hatással volt a gazdaságra, sőt egyenesen a recesszióból rántotta ki azt 1981-ben.

Bár a királyi szertartás ugyan áprilisban rosszul hathat a gazdaságra, de nem szabad elfelejteni, hogy Nagy-Britannia rengeteg pénzt köszönhet az uralkodóháznak.

Korábban arról számoltunk be, hogy évente 1,77 milliárd font pluszbevételt jelent az országnak II. Erzsébet, míg a kiadási oldalon csak 292 millió fontba kerül a királyi család.