Életminőség-javító és a lokális turizmusra is kedvező hatást gyakorló intézkedéssorozatnak tekinti a kínai adminisztráció azt a 2015-ben indított programot, amelynek keretében nyilvános illemhelyeket létesítenek szerte az országban. Az ottani vezetés annyira komolyan veszi a közegészségügyi és turisztikai vonatkozásokat is magában foglaló kérdést, hogy még a kínai elnök is támogató nyilatkozatot adott.

Kína a helyi turizmust támogató hivatala révén indította útjára 2015-ben azt a három éves tervet, melynek keretében országos szinten rendbe rakják az illemhelyek mind sürgetőbbé váló problémáját – írja a CNBC kínai forrásra hivatkozva. Ahogy a világ más országaiban, úgy Kínában is problémát jelent a vécék száma és állapota, elsősorban a nagyvárosoktól távoli vidéki, de turisztikailag értékes országrészekben. Most impozáns számokkal érkezett meg a jelentés a projekt első szakaszának eredményeiről.

Több tízezres nagyságrend

Hszi Csin-ping kínai elnök egy friss nyilatkozatában nemzeti ügynek nevezte azt a kérdést, hogy a nagyvárosokban és vidéken is egyaránt tiszta és rendezett állapotú toaletek álljanak rendelkezésre. Ha kell, a meglévőket kell felújítani, ha kell újakat építeni. Erre pedig a kínai vezetés nem sajnálja a pénzt.

Az állami hírügynökség tájékoztatása szerint,

az ország 2015 óta több mint 3 milliárd dollárnak megfelelő jüant (ez nagyjából 780 milliárd forint) költött a vécékre az ország teljes területén.

Ebből az összegből mintegy 68 ezer vécé épült, zömük a kedvelt turisztikai célpontoknál.

Ezek mellett számos meglévő, leromlott állapotú illemhelyet felújítattak és korszerűsítettek. Ahogy a beszámolók megerősítik, a kínai vezetés a vidéki vécéfejlesztéseket nem pusztán a turisták komfortérzetének növeléséért végzi. A kormány közegészségügyi kérdésnek tekinti, hogy vidéken is épített és higiénikus illemhelyek álljanak rendelkezésre, amelyekben megoldott a szennyvízelvezetés. Ha ezek megvannak, a turisták is szívesebben keresik fel a környéket.

Kína nemzeti turisztikai hivatala korábban azt is jelezte, a használok véleményezhetik is majd a toaletek színvonalát. A hivatal szerint a látogatóknak arra is lehetőségük lesz, hogy 58 különböző szempont figyelembe vételével értékeljék az egyes illemhelyeket, úgymint a papír, a szellőztetés vagy levegőelvezetés, illetve a háttérzene megléte vagy hiánya.

Gazdasági egyensúly a cél

Úgy tűnik, Kínában a vécéépítési terv egy nagyobb elképzelésbe illeszkedő mozaikdarab. A vezetés azt szeretné elérni, hogy a gazdaságon belül nagyobb súlyt kapjanak a szolgáltatások, és Kína végleg maga mögött hagyja az „összeszerelő ország”-imázsát. Így az illemhelyek létesítése és felújítása a turisztikai szolgáltatások fejlesztésén keresztül, a gazdaság egészének egyensúlyához járul hozzá.

A kormány az építkezések mellett médiakampányt is indított azért, hogy minél több kínai állampolgár és vidéki település azonosulni tudjon a kezdeményezéssel. Ugyanis az eddigi impozáns eredmények korántsem jelentik a projekt végét. 2018 és 2020 között Kína további 64 ezer illemhelyet szeretne építeni vagy felújítani az országban, elsősorban a kedvelt turistacélpontok közelében.