A Modern család sztárja, a kolumbiai Sofia Vergara nem csak szerepei miatt híres, hanem vállalkozói kedve és társadalmi szerepvállalása okán is.

A színésznő legújabb vállalkozása, az EBY, fehérneműket szállít házhoz, miközben a nettó árbevétel 10 százalékát mikro finanszírozású kölcsönként kínálja női vállalkozók számára.

Egy vállalkozás jövedelmezősége és társadalmi szerepvállalása is fontos a számomra, ezért is fektettem be egy olyan cégbe, amely szociális kérdésekkel is foglalkozik" – nyilatkozta Vergara.

A Forbes magazin szerint az elmúlt hat év legjobban fizetett színésznője június végéig 41,5 millió dollárt keresett. Az adatok szerint Vergara jövedelmének csupán negyedét teszi ki a sorozat, a többit filmekből, előadásokból, engedélyezési szerződésekből, valamint saját vállalkozásaiból kereste meg.

„Olyan nőként, aki a karrierjét vállalkozásokkal építette fel, az üzletet tartom a leglogikusabbnak, hogy ezzel más nőknek is segítsek” – mondta Vergara.

A színésznő 1998-ban alapította Luis Balaguerrel közösen a Latin World Entertainment (LWE) tehetséggondozót, kihasználva a lehetőséget, hogy a szórakoztatóiparban kevés ügynök képviselte a latin feltörekvők érdekeit.

A Los Angeles-i székhelyű LWE-hez jelenleg a spanyol nyelvű televíziózás legnagyobbjai kötődnek.

Vergara egyik korábbi vállalkozása, a Raze digitális médiavállalat, amely a latinokat helyezi középpontba. A céget Emiliano Calemzukval, a Fox Televízió korábbi elnökével közösen alapította.