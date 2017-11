A Reuters hívta fel rá a figyelmet, hogy a Tesla dolgozói komoly aggodalommal szemlélik, ahogy a felgyorsított gyártás a minőség rovására megy. A kész autókat állításuk szerint gyakorlatilag már a gyártósorból a szervizbe kell vinni, hogy a hibásan beszerelt, vagy éppen hiányzó alkatrészeket pótolják.

Jelenlegi és volt Tesla alkalmazottak beszéltek a vállalat gondjairól. Egyre többfelé írnak arról a sajtóban, hogy kezd kifogyni a pénzből az Elon Musk vezette autógyár, késnek a beígért modellek, és óriási nehézségek vannak a gyártási folyamattal is.

Elmondásuk szerint a luxusautókat majdnem minden esetben újra kell szerelni, miután elhagyták a gyártósort. A minőségellenőrzés a kocsik 90 százalékánál talál valamilyen rendellenességet. Ezek főleg a nagyon népszerű típusokra jellemzőek, úgy mint a Model S és a Model X.

A Reutersnek nyilatkozók arról beszéltek, hogy ezek a problémák egyáltalán nem most jelentek meg, hanem már 2012-ben is találtak rosszul összerakott járműveket. A Tesla szóvivője cáfolta a vádakat, szerinte a minőségellenőrzésük az egyik legszigorúbb, és a legapróbb hiba esetén már nem engedik át a gépkocsit a teszten. Ennek ellenére nem mondta meg, hogy a kocsik hány százalékánál találnak hibát, miután azok legördülnek a gyártósorról.

Egy szakértő szerint, a Tesla 90 százalékához mérve, a világ egyik vezető autógyártója a Toyota járműveinek csak 10 százaléka szorul javításra a gyártás után.

Hozzátette, hogy a gyártásnál kiemelten fontos a precizitás, hiszen az utólagos javítás időt és pénzt emészt fel. A Tesla azért is égetheti ilyen gyorsan a tőkét, mert a gyártás után gyakorlatilag mégegyszer át kell nézni és meg kell javítani a kész autót.

Toni Sacconaghi, a Bernstein elemzője nemrég tesztelte a Tesla sokat emlegetett Model 3-át és nem volt túl jó véleménnyel róla. Elmondta, hogy kifejezetten gyenge kivitelezésről van szó. Több tulajdonos is panaszkodott már a zajos karosszériára, a rossz szoftverre, valamint arra, hogy az esővíz beszivárog az utastérbe.

Nem mindenki tapasztalt ilyesmiket. Egy korábbi felmérés szerint a tulajdonosok 91 százaléka ismét venne Teslat.

A vállalat negyedévente 1 milliárd dollárt költ, viszont ezt nem lehet fenntartani hosszabb távon az eladások számának növelése és új befektetők nélkül. David Whiston, a Morningstar elemzője megemlíti, hogy nem a Tesla innovatív képességeiben kételkedik, hanem abban, hogy képes-e a vállalat jó minőségben, tökéletesen tömeggyártani a beígért modelleket.

Az alkalmazottak még a gyárban igyekeznek kijavítani a hibákat, ha ez nem sikerül, akkor a kocsikat arra a kijelölt területre viszik, ahol gyakran 2000 jármű is várja, hogy megszereljék. A Tesla cáfolta, hogy létezik ilyen "parkoló", de több volt és jelenlegi alkalmazott is megerősítette, hogy ők maguk látták ezeket a javításra váró kocsikat.

A Tesla szóvivője szerint az autóknak 500 vizsgálaton és teszten kell átmenniük, a dolgozók pedig a legapróbb hibákat is javítják, mert szeretnének minden vásárlónak tökéletes járművet biztosítani. Az alkalmazottak viszont teljesen másképpen látják a helyzetet. Többen arról beszéltek, hogy a vezetés folyamatos nyomás alatt tartja a munkásokat és a gyártósor akkor sem állhat le, ha problémák akadnak.

Egy volt alkalmazott szerint gyakran előfordult, hogy néhány kocsi szélvédő, vagy lökhárító nélkül ment tovább, mert éppen nem volt a szükséges alkatrész kéznél. Ezeket a hibákat ugyan később megpróbálják orvosolni, de az már nem a gyártósoron történik.

Az egyik nyilatkozó elmondta, hogy néha csak egy-két hiba volt feltüntetve egy bizonyos típusnál, majd később kiderült, hogy ez a szám valójában inkább 15-20. Az összeszerelést sem ugyanolyan minőségben végzik a csapatok. Egy volt munkás elmesélte, hogy bizonyos elemeket nekik kell "bekalapálniuk" a helyére. Az alkalmazott technológia miatt pedig előfordul, hogy a különböző szerelőcsapatok másként dolgoznak, ezért gyakran keletkezhetnek rések az összeszerelésnél.

Van aki egyenesen a Tesla vezetőjét, Elon Muskot vádolja, mondván felgyorsította a tervezést és a gyártás, illetve fontos teszteket hagy figyelmen kívül, kizárólag a sebességet helyezi előtérbe és menet közben eszközöl változásokat. Az efféle improvizációk okozhatják, hogy ennyi hibás autó kerül ki a gyárból.

J.D. Power "Beyond the Hype" című tanulmánya megállapította, hogy a Tesla minősége nem versenyképes, valamint hiányzik a precizitás és a részletekre való odafigyelés is.