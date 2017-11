Dél-Koreában a gazdasági lassulás miatt hirtelen megugrott a sámánok és a jövendőmondók száma. Olyannyira, hogy az már munkaerőpiaci szempontból is értelmezhetővé vált. A sámánizmus nagyon komoly, jelenleg is élő kulturális-vallási jelenség a buddhista többségű országban, most azonban úgy tűnik, a hagyományokhoz fordulás a munkanélküliségből való menekülési utat jelenti.

Hasonló folyamatok játszódnak le a sámánhagyományok vonatkozásában most, mint az 1990-es évek IMF-válsága idején Dél-Koreában – jelentette a Korea Times. Bár egyesek szerint akkor az IMF-nek volt köszönhető az ország gazdaságának megroppanása és a devizaállomány megcsappanása, valójában a szervezet mentőcsomagja húzta ki az országot a bajból 1997 decemberében. Ahogy akkor, úgy a gazdasági mutatók most is kedvezőtlen folyamatokat jeleznek, és a munkanélküliek egy része most is egy sajátos megoldást választ problémájára.

Sámánista korrupciós botrány

Bizarr események rengették meg a dél-koreai nagypolitikát és közéletet tavaly év végén. A botrány központi eleme az volt, hogy az akkori elnökasszony, Pak Kunhje, bizalmi köreibe engedett egy magát szellemidézőnek és sámánképességekkel rendelkezőnek valló nőt, régi barátnőjét, aki minden valószínűség szerint a legfontosabb döntésekbe is beleszólt.

Ha ez nem lett volna elég, kiderült, hogy a raszputyini befolyást idéző nő apja egy sámánista kultuszokat ápoló szervezet feje, amely mintegy 70 millió dollárhoz jutott különböző dél-koreai cégektől, vélhetően az elnök közbenjárásának köszönhetően. A skandalum hosszú hetekre tematizálta a dél-koreai közéletet, az elnöknek távoznia kellett. Az eset pedig rámutatott arra, hogy egyes kulturális, vallási hagyományok nem marginális jelenségek, hanem a mindennapok részei a buddhista többségű, de sok, magát kereszténynek vallónak is otthont adó Dél-Koreában.

A világ egyik legkülönlegesebb sámánhagyománya A sámánizmusnak könyvtárnyi az etnográfiai irodalma. Ezek közül külön figyelmet érdemel a dél-koreai változat, mely bár számos rokon vonást mutat más népek hagyományaival, mégis sok tekintetben eltér azoktól. Különbség például az, hogy a dél-koreai sámánizmusban nincs lélekutazás, a kutatók állítása szerint ezzel pedig egyedül áll a világon e hagyományok között. Jelentős a női sámánok aránya is szellemvilággal kapcsolatot létesítők körében, ez szintén nem általános jelenség ezekben a kulturális örökségekben.

Különösen figyelemre méltó az a folyamat, ahogy a világ egyik technológiai fellegvárában, a leggyorsabb internet országában, nem csak megőrződött, hanem erőre is kapott a sámánizmus hagyománya. Az 1990-es évekre újra a dél-koreai kulturális identitás fontos eleme lett. Ahogy Hoppál Mihály néprajzkutató, a sámánizmus tanulmányozásának elismert szakértője rámutat Sámánok világa című könyvében, a dél-koreai, lényegében élő hagyományok, egészen napjainkig témát adnak az érdeklődőknek és a hivatásos folkloristáknak, néprajzkutatóknak, antropológusoknak.

A sámánok belehúztak, a jövendőmondókra recesszió vár

A természetfeletti erőkkel kapcsolatban álló sámánokat, szerencse- és jövendőmondókat, szellemlátókat és ezek tevékenységeit számos módon csoportosítják. Gazdasági vonatkozásuk fontosságára az mutat rá, hogy míg a növekvő munkanélküliség és a gazdasági recesszió a jövendőmondókat sújtja inkább, addig úgy tűnik, a szellemvilággal való kapcsolattartás jövedelmezőbb.

A gazdasági lassulással a jövendőmondók jelentősége csökken, ugyanakkor a spirituálissal foglalkozók száma emelkedő tendenciát mutat" – mondja Jo Sung-je, aki harminc éve foglalkozik a sámánizmussal egy kulturális intézet vezetőjeként.

Szerinte amikor a háztartásoknak nehezebben megy, akkor többen érzik úgy, hogy elhívást kapnak arra, hogy sámánok legyenek.

A sámánok nagyobb népszerűségének oka, hogy míg a jövendőmondók főként a testi és az arc adottságaiból, vonásaiból próbálnak következtetni az egyén jövőjére, addig a sámánok bonyolult rítusok révén képesek kapcsolatot teremteni a szellemek világával. Ez pedig a dél-koreaiak számára értékesebb, mint a testi sajátosságokból vagy más eszközök használatával való jóslás.

A beszámolók szerint, sok dél-koreai azért választja ezt az utat, mert e tevékenységek gyakorlásához lényegében nincs szükség semmilyen külön engedélyre vagy képesítést igazoló dokumentumra.

Már szakmai szakszervezetük is van a sámánoknak

Jómódú üzletemberek, vállalatvezetők éppúgy a spirituális szakemberek ügyfelei között vannak, mint szakmunkások, gyári dolgozók. Ugyanakkor hasonlóan sokszínű a fő- vagy mellékfoglalkozásként ezeket választók köre, akik ebben karrierlehetőséget látnak, és számukra indított képzésekre járnak. Ezeken háziasszonyok és cégvezetők éppúgy megjelennek, mint munkanélküliek. Kiderült: az ajánlott irodalomlista mellett már mobiltelefon-applikáció is készült a jövendőmondóknak.

A spiritualitás felé fordulók számának intenzív növekedését a két nagy csoport érdekvédelmi- és szakmai szervezeteként funkcionáló csoportosulások is megerősítették. A Korean Kyungsin Federation300 ezer tagot tart hivatalosan nyilván gyakorló sámánként, illetve spiritisztaként, de azt állítják, legalább 200 ezer olyan ember van még, akit ugyan nem regisztráltak, de gyakorolja a mesterséget. Ugyanilyen nagyságrendekről számolt be a jövendőmondókat tömörítő Korean Fortune Telling Association is.

Ez összesen 1 millió dél-koreait jelent.

Az előbb hivatkozott szervezet állítja: taglétszámuk az elmúlt 10 évben megduplázódott.

A sámánok és a jövendőmondók jövedelmeire vonatkozóan nincsenek hivatalos adatok vagy kimutatások. Egy forrás szerint, a legelterjedtebb sámánszolgáltás a jeom, mely lényegében egy ritualizált formájú, személyre szabott, lelki tanácsadást jelent. Ennek költsége 8 millió won, azaz 7500 dollár körül alakul.

Ugyanakkor több forrás arra hívja föl a figyelmet: a szolgáltatások költségei mindig szigorúan titkosak, az ügyfél és a sámán közötti megállapodásban rögzítik azokat.