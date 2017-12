A britek úgy tűnik előszeretettel veszik meg ugyanazokat a ruhákat, kiegészítőket és cipőket, amit a hercegi párokon látnak. Meghan Markel, Harry herceg menyasszony hamar felfuttatott néhány márkát pusztán annak köszönhetően, hogy lefotózták azokban a ruháiban. Kiderült, mindenki szeretne úgy kinézni és azt hordani, mint az egykori sorozatszínésznő, aki nagyjából kétmilliárd dolláros bevételt hozhat néhány szerencsés divatmárkának.

A sokáig "Kate hatásnak" emlegetett jelenségből hamar "Meghan hatás" lett. A jelző onnan ered, hogy miután Vilmos herceg eljegyezte Kate Middleton, hirtelen mindenki azokat a ruhákat akarta viselni, mint a hölgy. Ez most sincs másként, mert felpörgött vevők azonnal lecsaptak és percek alatt elkapkodták a Meghan által viselt különböző cipőket, kabátokat de többen még a jéggyűrű másolatát is szerették volna megrendelni a helyi ékszerboltokban.

Meghan a kanadai divatmárka, a Line The Label 750 dolláros kabátját viselte a hivatalos eljegyzési ceremónián, aminek hatására annyi vásárló akart belépni egyidejűleg az oldalra, hogy összeomlott a rendszer, viszont előtte még az összes kabát elkelt szinte néhány perc alatt. Annyira felkapott lett a termék, hogy hálából a cég az egész ruhacsaládot átnevezte szerényen"The Meghan"-ra.

Marklet korábban szintébe egy másik Line The Label kabátban fotózták le és akkor is gyakorlatilag azonnal elfogyott az összes kabát. De nem csak ez a márka kap egy kis ünnepi lökést a királyi család legújabb jelöltjétől. Az eljegyzésen hordott 730 dolláros Aquazzura magassarkú cipők is pillanatok alatt elfogytak, valamint az 585 dolláros p.a.r.o.s.h kabátok eladásai is drámaian megnőttek.

A Birks arról számolt be, hogy a 780 dolláros 18 karátos fülbevaló, amit Markle hordott az eljegyzésen, 50 százalékkal dobta meg az oldaluk látogatottságát.

A kanadai cég éppen nemrég terjeszkedett az Egyesült Királyságban, és ezt a lehető legjobbkor tették, hiszen a fülbevalót csak az ottani partnerüknél, a Mappin & Webb webshopjában lehet kapni.

De nem csak a ruháit másolják, hanem sokan szeretnének is úgy kinézni, mint az amerikai színésznő. Stephen T. Greenberg plasztikai sebész a Daily Mailnek beszélt arról, hogy az utóbbi hat hónapban, de különösen az eljegyzés után, egyre többen keresték fel azzal a kéréssel, hogy ugyanolyan orrot szeretnének maguknak, mint amilyen Meghannak van. Mi több, a színésznő megelőzte Kylie Jennert és Kim Kardashiant is és jelenleg az ő külsője a legvonzóbb, amire a legtöbb nő vágyna.