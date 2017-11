Ha a települések önkormányzatai és a bevásárlóközpontok üzemeltetői hallgatnak az állami népegészségügyi hivatal felhívására, úgy az drasztikusan átalakíthatja a Coca-Cola idei terveit a karácsonyi kamionos roadshow-inál. Mióta a cég útjukra indította a hangulatjárműveket, az Egyesült Királyság a kamionok gurulásának egyik legfontosabb terepe. De a brit állami egészségügyi szervezetnek az a fontos, ünnep ide vagy oda, hogy a kamionok állomásain az átlagnál jóval több elhízott, illetve fogászati problémával élő gyermek él.

Mintegy 42 különböző angliai és skóciai területen lévő állomás szerepel a Coca-Cola idei tervei között, ahol a jól ismert promóciós kamionjaik megfordulnak majd a karácsonyig hátralévő időszakban. Már ha a települések és a plázák nem táncolnak vissza idő előtt. Ebben pedig a brit Egészségügyi Minisztérium szakszervének, az ügyben a pöröly szerepét betöltő Népegészségügyi Intézetnek (PHE), nagy szerepe lehet - adja hírül a Guardian. Az állami szervezet agresszív kampányt kezdett az üdítős cég országjárása ellen.

Valószínűleg az ország legnépszerűbb teherjárművei

A nagyvállalat „Karácsonyi Karavánra” keresztelt, ünnepire díszített kamionjai idén is megkezdték országjárásukat, több államban is. A briteknél azonban idén komoly ellenállásba ütközhet a cég.

A PHE ugyanis azt szeretné, hogy a kinézett helyszíneken ne fogadják a teherautókat, mert ott az átlagosnál rosszabbak a gyerekek egészségügyi mutatói.

Ők pedig a Coca-Cola karácsonyi promóciójának elsődleges célcsoportja. A kamionok meglehetősen népszerűek a legtöbb országban, ahol felbukkannak.

A briteknél például 2011 és 2015 között közel 4 millióan keresték fel személyesen is a járműveket, amikor azok célállomásokra értek. Több beszámoló emeli ki, hogy a felnőttek legalább olyan izgatottak a járművek felbukkanásakor, mint a gyerekek, és minden valószínűség szerint a cég karácsonyi kamionjai a legtöbbet fotózott járművek közé tartoznak.

Úgy tűnik azonban, a PHE-t jobban érdekli a gyerekek egészsége, mint a Coca-Cola azon érvelése, hogy a cég csak a lehető legteljesebb karácsonyi hangulatot szeretné megteremteni a kamionos országjárással és a tévés promóciókkal.

A karácsonyi kamionokról dióhéjban A kamionok először 1995-ben tűntek fel a televízió képernyőjén. A mintegy 30 ezer izzóval kivilágított járművekről szóló kisfilmet nem kisebb cég, mint Hollywood egyik vezető effektgyártója, az Industrial Light and Magic formálta véglegesre. A cég használta télapófigurát egy 1931-es kép ihlette. 1998-ban már több mint 100 ország tévécsatornáján láthatták milliók az akkori reklámfilmet. Ennek különlegességét az adja, hogy mindössze három jármű vett részt ténylegesen a forgatáson, minden mást első osztályú mozifilmek színvonalán oldottak meg speciális effektekkel. A cég a valóságban sem dolgozik sok járművel egy-egy országban. Például a briteknél csak 2015-óta indítanak két kamiont, egyet délről, egyet északról. Igaz, erre a növekvő igény miatt volt szükség: csak 2013-ban 2 millió brit kereste fel a projekt weboldalát, hogy megnézze, mikor találkozhat személyesen is a járművel. Ugyanebben az évben összesen 57 millió alkalommal használták a kampány hashtagjét az egyes tweetek-ben. A kamionok népszerűségét több hasonló adat támasztja alá. Ugyanakkor 2015-ben Leicester-ben már megpróbálták elérni tiltását, a gyerekek fogainak védelme miatt, de az akció elbukott a helyiek ellenállásán, akik ragaszkodtak a kamion látogatásához. Idén a cég újabb ötlettel állt elő: bizonyos feltételek esetén, akár utazni és aludni is lehet a járművekben. A kamionok először 1995-ben tűntek fel a televízió képernyőjén. A mintegy 30 ezer izzóval kivilágított járművekről szóló kisfilmet nem kisebb cég, mint Hollywood egyik vezető effektgyártója, az Industrial Light and Magic formálta véglegesre. A cég használta télapófigurát egy 1931-es kép ihlette. 1998-ban már több mint 100 ország tévécsatornáján láthatták milliók az akkori reklámfilmet. Ennek különlegességét az adja, hogy mindössze három jármű vett részt ténylegesen a forgatáson, minden mást első osztályú mozifilmek színvonalán oldottak meg speciális effektekkel. A cég a valóságban sem dolgozik sok járművel egy-egy országban. Például a briteknél csak 2015-óta indítanak két kamiont, egyet délről, egyet északról. Igaz, erre a növekvő igény miatt volt szükség: csak 2013-ban 2 millió brit kereste fel a projekt weboldalát, hogy megnézze, mikor találkozhat személyesen is a járművel. Ugyanebben az évben összesen 57 millió alkalommal használták a kampány hashtagjét az egyes tweetek-ben. A kamionok népszerűségét több hasonló adat támasztja alá. Ugyanakkor 2015-ben Leicester-ben már megpróbálták elérni tiltását, a gyerekek fogainak védelme miatt, de az akció elbukott a helyiek ellenállásán, akik ragaszkodtak a kamion látogatásához. Idén a cég újabb ötlettel állt elő: bizonyos feltételek esetén, akár utazni és aludni is lehet a járművekben.

Százötven milliliter cukros álom

Legyen bár mégoly népszerű is a roadshow, a PHE-t úgy tűnik, ez nem hatja meg. Azt állítják, a kis kiszerelésű, ingyenes termékmintákat osztogató kamionok idén is olyan állomásokra érkeznek, ahol sok az elhízott vagy lyukas fogú gyermek. Például november utolsó napján Boltonba megy az egyik jármű, ahol az 5 éves gyerekek 40 százalékának van szuvas foga.

A PHE saját kutatási eredményeire támaszkodva érvel. Azt mondják, az idei megállók 61 százalékánál olyan 5 és 12 éves gyerekek élnek, akiknek a brit átlagnál jóval több elvesztett foguk van. Továbbá

a 10-11 évesek körében sok a túlsúlyos, a fiatalabbak között pedig a kockázatosan túlsúlyos gyermek. A legrosszabb mutatók nyugaton, Darwen, Salford és Oldham térségeiben vannak, itt az 5 éves gyerekek több mint felének van szuvas vagy lyukas foga.

Nem a karácsonyi hangulatot akarják összetörni

A PHE ezekre az adatokra hivatkozva, erőteljes kampányba kezdett azért, hogy a települések még most nemet mondjanak a kamionjárásra. Egy táplálkozástudománnyal és gyermekegészségüggyel foglalkozó professzor azt mondta, érthető, ha a gyerekeket vonzza a kivilágított kamion és a buborékos innivalók látványa, de nem maradhatnak tétlenek, amikor az elhízás és a fogszuvasodás járványszerű mértéket öltött.

Több településen az állami kampánytól függetlenül is megjelentek a kamionok elleni tiltakozók.

Az ellenzők nem a hangulatot akarják tönkretenni, csak nem tartják elfogadhatónak, hogy a gyermekek egészségére káros módon folytasson a cég szezonális marketingstratégiát.

A Coca-Cola védekezik. A cégnél azt mondják, a projekt eddigi működése során, összesen 397 megállót tudhatnak a kamionok maguk mögött, és ez mintegy 730 ezer mérföld megtételét jelenti, csak az Egyesült Királyságban, ami nem hagyható figyelmen kívül.

Arra is hivatkoztak, hogy a promóciós mintákban többféle italt kínálnak, az üdítő cukor nélküli változatait is, sőt, saját statisztikájuk szerint a felpakolt készletek 70 százalékát ezek teszik ki. A cég hozzátette, irányelveik szerint a 12 évesnél fiatalabb gyerekeknek nem is kínálják az italt, kivéve, ha ahhoz a szülő beleegyezését adja. Jelezték: a túra útvonalait évről-évre változtatják, hogy az Egyesült Királyság mind nagyobb területeire juthassanak el.